Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку премії. До шортлиста увійшли артисти, які отримали найбільшу підтримку журі.

Попартист чи попартистка року

  • Brykulets
  • Dorofeeva
  • Ivan Liulenov
  • Jerry Heil
  • Kadnay
  • Kler
  • Kola
  • Krylata
  • Monatik
  • The Maneken

Megogo Music Awards 2025Номінанти на Megogo Music Awards 2025 / Фото з інстаграму премії

Нова хвиля попмузики

  • Annei
  • Anstay
  • Азіза
  • Grisana
  • Jase51
  • M1shka
  • Mayorova
  • Nana Solis
  • Temstine
  • Уляна Шуба

Альтернативний / інді артист чи артистка

  • Berliner Doner
  • Lucas Bird
  • Паліндром
  • Oi Fusk
  • Phil It
  • Shmiska
  • Саша Чемеров
  • Туча
  • Мія Рамарі
  • Yuvi

Альтернативний / інді-гурт

  • Blooms Corda
  • Burned Time Machine
  • "ДК Енергетик"
  • Hypher Dash
  • "Курган & Агрегат"
  • Renie Cares
  • Sexnesc
  • "Скажи щось погане"
  • The Unsleeping
  • Ziferblat

Нова хвиля: альтернативний / інді-артист чи артистка

  • Anna Petrash
  • Denoma & Feviane
  • Liza Bibikova
  • Максим Тощо
  • Maria Lui
  • Moann
  • Околиця
  • Sestra Blyznyuchka
  • Slukhay Sashu
  • Yosyaa

Нова хвиля: альтернативний / інді-гурт

  • 19.99
  • Ben Obert
  • Ellia
  • Hliborob
  • Leleka i Paporot
  • The Soul Delusion
  • "Проклятий ***"
  • "Гірша версія себе"
  • "Пропаща сила"
  • "Світанок блакитний"

Хіп-хоп альбом року

  • Beshket, "Думки без терміну вживання"
  • Datboyjeezo, Jeezoworld
  • Distress, "Ралі"
  • Diss One, Dissonance
  • G Grizzie, Hood Classic 2
  • Kissesfromeldar, Selected Works #2
  • Lasta, "Хлопці не плачуть"
  • Міша Правильний, "Нормальний божевільний"
  • Рома Майк, "Таврія демо"
  • Stas Azarenko, "Шостка"

Кліп року

  • Artistka Chuprynenko, "Дощ"
  • Blooms Corda, "Я написав тобі пісню"
  • Dakhabrakha, 9 Nedilechok
  • Grabar x Yuvi, "Нерухомість & на подобу тобі"
  • Latexfauna, Lucerna
  • Michelle Andrade, "Маргарита"
  • Monatik, "Так вмієш лише ти"
  • Oi Fusk, "Скажена собака"
  • Саша Чемеров, "Згоривниз"
  • The Maneken, "Своє"

Альбом року

  • Brykulets, "Лучше чим твій бивший"
  • Kadnay, "Квітами на глибині"
  • Lucas Bird, Fat Loops and Beats Xl Ultra Producer Edition 3000
  • Марія Квітка, Bunht, "Розцвіт"
  • Monatik, "Вічно танцююча людина"
  • Паліндром, "Машина для трансляції снів"
  • The Maneken, Nova Era
  • The Unsleeping, "Справжній бедрум панк"
  • Юля Юріна, "Краля"
  • "Щукариба" & Bunht, "Розкіш-воля"

Мініальбом року

  • Darie Lu, "Романтика зникла"
  • Lao-D, "Слабкість"
  • Liza Bibikova, "Можливо, стала дорослішою"
  • Renie Cares, La Princesse Lointaine
  • Shmiska, "Мереживо"
  • Саша Чемеров, Dymna Sumish
  • "Скажи щось погане", "Примари"
  • "Світанок блакитний", "Пастельна палітра"
  • The Unsleeping, "Пиріжок з любов'ю, злістю"
  • Yosyaa, "Кілька фраз"

Колаба року

  • Grabar & Yuvi, "ЧТМС"
  • Jerry Heil, Monatik & Evgeny Khmara, "Вимолив"
  • Krylata & Gorim!, "Зорепад"
  • Liza Bibikova & Bah.Roma, "Київ – Нью-Йорк"
  • Марія Квітка & Buhnt, "Сама"
  • Oi Fusk feat. Yuvi, "На двох"
  • Renie Cares & "Структура щастя", "Хіба я собі ворог"
  • Renie Cares & Yuvi, "Є Є Є Є Є Є. Є Є Є"
  • "Світанок блакитний" feat. Leleka i Paporot, "Прогулянка"
  • The Maneken & Nathan Daisy, One-Night Stand

Що відомо про Megogo Music Awards 2025?

  • Цьогоріч до складу журі увійшли: Альберт Цукренко, Аліна Доротюк, Олексій Ковжун, Юлія Ткачук, Макс Нагорняк, Олексій Бондаренко, Нателла Кірс, Ілля Коваленко, Ігор Білоус, Олексій Єфименко, Олександр Ковальчук та Рома Геній.

  • Переможців визначать за результатами голосування: 50% – члени журі, 25% – слухачі та ще 25% – донати. Зібрані кошти передадуть на підвищення ефективності медичної служби бригади "Азов".

  • Відкрита номінація "Музика вільної країни". Артисти, які протягом року презентували україномовний альбом і не увійшли до шортлиста, можуть подати заявку на участь у премії до 13 листопада.

  • Церемонія нагородження відбудеться 11 грудня у Києві.