Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу премии. В шортлист вошли артисты, которые получили наибольшую поддержку жюри.
Попартист или попартистка года
- Brykulets
- Dorofeeva
- Ivan Liulenov
- Jerry Heil
- Kadnay
- Kler
- Kola
- Krylata
- Monatik
- The Maneken
Номинанты на Megogo Music Awards 2025 / Фото из инстаграма премии
Новая волна поп-музыки
- Annei
- Anstay
- Азиза
- Grisana
- Jase51
- M1shka
- Mayorova
- Nana Solis
- Temstine
- Ульяна Шуба
Альтернативный / инди артист или артистка
- Berliner Doner
- Lucas Bird
- Палиндром
- Oi Fusk
- Phil It
- Shmiska
- Саша Чемеров
- Туча
- Мия Рамари
- Yuvi
Альтернативная / инди-группа
- Blooms Corda
- Burned Time Machine
- "ДК Энергетик"
- Hypher Dash
- "Курган & Агрегат"
- Renie Cares
- Sexnesc
- "Скажи что-нибудь плохое"
- The Unsleeping
- Ziferblat
Новая волна: альтернативный / инди-артист или артистка
- Anna Petrash
- Denoma & Feviane
- Liza Bibikova
- Максим Тощо
- Maria Lui
- Moann
- Околица
- Sestra Blyznyuchka
- Slukhay Sashu
- Yosyaa
Новая волна: альтернативная / инди-группа
- 19.99
- Ben Obert
- Ellia
- Hliborob
- Leleka i Paporot
- The Soul Delusion
- "Проклятый ***"
- "Худшая версия себя"
- "Пропащая сила"
- "Рассвет голубой"
Хип-хоп альбом года
- Beshket, "Мысли без срока употребления"
- Datboyjeezo, Jeezoworld
- Distress, "Ралли"
- Diss One, Dissonance
- G Grizzie, Hood Classic 2
- Kissesfromeldar, Selected Works #2
- Lasta, "Парни не плачут"
- Миша Правильный, "Нормальный сумасшедший"
- Рома Майк, "Таврия демо"
- Stas Azarenko, "Шостка"
Клип года
- Artistka Chuprynenko, "Дождь"
- Blooms Corda, "Я написал тебе песню"
- Dakhabrakha, 9 Nedilechok
- Grabar x Yuvi, "Недвижимость&на подобие тебя"
- Latexfauna, Lucerna
- Michelle Andrade, "Маргарита"
- Monatik, "Так умеешь только ты"
- Oi Fusk, "Бешеная собака"
- Саша Чемеров, "Згоривниз"
- The Maneken, "Свое"
Альбом года
- Brykulets, "Лучше чем твой бывший"
- Kadnay, "Цветами на глубине"
- Lucas Bird, Fat Loops and Beats Xl Ultra Producer Edition 3000
- Мария Квитка, Bunht, "Розквіт"
- Monatik, "Вечно танцующий человек"
- Палиндром, "Машина для трансляции снов"
- The Maneken, Nova Era
- The Unsleeping, "Настоящий бедрум панк"
- Юля Юрина, "Краля"
- "Щукариба" & Bunht, "Роскошь-воля"
Мини-альбом года
- Darie Lu, "Романтика исчезла"
- Lao-D, "Слабость"
- Liza Bibikova, "Возможно, стала взрослее"
- Renie Cares, La Princesse Lointaine
- Shmiska, "Кружево"
- Саша Чемеров, Dymna Sumish
- "Скажи что-нибудь плохое", "Призраки"
- "Рассвет голубой", "Пастельная палитра"
- The Unsleeping, "Пирожок с любовью, злостью"
- Yosyaa, "Несколько фраз"
Колаба года
- Grabar & Yuvi, "ЧТМС"
- Jerry Heil, Monatik & Evgeny Khmara, "Вымолил"
- Krylata & Gorim!, "Звездопад"
- Liza Bibikova & Bah.Roma, "Киев – Нью-Йорк"
- Мария Квитка & Buhnt, "Сама"
- Oi Fusk feat. Yuvi, "На двоих"
- Renie Cares & "Структура счастья", "Хіба я собі ворог"
- Renie Cares & Yuvi, "Є Є Є Є Є Є Є Є Є. Є Є Є Є Є"
- "Рассвет голубой" feat. Leleka i Paporot, "Прогулка"
- The Maneken & Nathan Daisy, One-Night Stand
Что известно о Megogo Music Awards 2025?
В этом году в состав жюри вошли: Альберт Цукренко, Алина Доротюк, Алексей Ковжун, Юлия Ткачук, Макс Нагорняк, Алексей Бондаренко, Нателла Кирс, Илья Коваленко, Игорь Белоус, Алексей Ефименко, Александр Ковальчук и Рома Гений.
Победителей определят по результатам голосования: 50% – члены жюри, 25% – слушатели и еще 25% – донаты. Собранные средства передадут на повышение эффективности медицинской службы бригады "Азов".
Открытая номинация "Музыка свободной страны". Артисты, которые в течение года презентовали украиноязычный альбом и не вошли в шортлист, могут подать заявку на участие в премии до 13 ноября.
Церемония награждения состоится 11 декабря в Киеве.