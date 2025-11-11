Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу премии. В шортлист вошли артисты, которые получили наибольшую поддержку жюри.

Читайте также Что известно об ансамбле "Кралица", который спел "Я не пьяна, а просто влюблена"

Попартист или попартистка года

  • Brykulets
  • Dorofeeva
  • Ivan Liulenov
  • Jerry Heil
  • Kadnay
  • Kler
  • Kola
  • Krylata
  • Monatik
  • The Maneken

Megogo Music Awards 2025Номинанты на Megogo Music Awards 2025 / Фото из инстаграма премии

Новая волна поп-музыки

  • Annei
  • Anstay
  • Азиза
  • Grisana
  • Jase51
  • M1shka
  • Mayorova
  • Nana Solis
  • Temstine
  • Ульяна Шуба

Megogo Music Awards 2025Номинанты на Megogo Music Awards 2025 / Фото из инстаграма премии

Альтернативный / инди артист или артистка

  • Berliner Doner
  • Lucas Bird
  • Палиндром
  • Oi Fusk
  • Phil It
  • Shmiska
  • Саша Чемеров
  • Туча
  • Мия Рамари
  • Yuvi

Megogo Music Awards 2025Номинанты на Megogo Music Awards 2025 / Фото из инстаграма премии

Альтернативная / инди-группа

  • Blooms Corda
  • Burned Time Machine
  • "ДК Энергетик"
  • Hypher Dash
  • "Курган & Агрегат"
  • Renie Cares
  • Sexnesc
  • "Скажи что-нибудь плохое"
  • The Unsleeping
  • Ziferblat

Megogo Music Awards 2025Номинанты на Megogo Music Awards 2025 / Фото из инстаграма премии

Новая волна: альтернативный / инди-артист или артистка

  • Anna Petrash
  • Denoma & Feviane
  • Liza Bibikova
  • Максим Тощо
  • Maria Lui
  • Moann
  • Околица
  • Sestra Blyznyuchka
  • Slukhay Sashu
  • Yosyaa

Megogo Music Awards 2025Номинанты на Megogo Music Awards 2025 / Фото из инстаграма премии

Новая волна: альтернативная / инди-группа

  • 19.99
  • Ben Obert
  • Ellia
  • Hliborob
  • Leleka i Paporot
  • The Soul Delusion
  • "Проклятый ***"
  • "Худшая версия себя"
  • "Пропащая сила"
  • "Рассвет голубой"

Megogo Music Awards 2025Номинанты на Megogo Music Awards 2025 / Фото из инстаграма премии

Хип-хоп альбом года

  • Beshket, "Мысли без срока употребления"
  • Datboyjeezo, Jeezoworld
  • Distress, "Ралли"
  • Diss One, Dissonance
  • G Grizzie, Hood Classic 2
  • Kissesfromeldar, Selected Works #2
  • Lasta, "Парни не плачут"
  • Миша Правильный, "Нормальный сумасшедший"
  • Рома Майк, "Таврия демо"
  • Stas Azarenko, "Шостка"

Megogo Music Awards 2025Номинанты на Megogo Music Awards 2025 / Фото из инстаграма премии

Клип года

  • Artistka Chuprynenko, "Дождь"
  • Blooms Corda, "Я написал тебе песню"
  • Dakhabrakha, 9 Nedilechok
  • Grabar x Yuvi, "Недвижимость&на подобие тебя"
  • Latexfauna, Lucerna
  • Michelle Andrade, "Маргарита"
  • Monatik, "Так умеешь только ты"
  • Oi Fusk, "Бешеная собака"
  • Саша Чемеров, "Згоривниз"
  • The Maneken, "Свое"

Megogo Music Awards 2025Номинанты на Megogo Music Awards 2025 / Фото из инстаграма премии

Альбом года

  • Brykulets, "Лучше чем твой бывший"
  • Kadnay, "Цветами на глубине"
  • Lucas Bird, Fat Loops and Beats Xl Ultra Producer Edition 3000
  • Мария Квитка, Bunht, "Розквіт"
  • Monatik, "Вечно танцующий человек"
  • Палиндром, "Машина для трансляции снов"
  • The Maneken, Nova Era
  • The Unsleeping, "Настоящий бедрум панк"
  • Юля Юрина, "Краля"
  • "Щукариба" & Bunht, "Роскошь-воля"

Megogo Music Awards 2025Номинанты на Megogo Music Awards 2025 / Фото из инстаграма премии

Мини-альбом года

  • Darie Lu, "Романтика исчезла"
  • Lao-D, "Слабость"
  • Liza Bibikova, "Возможно, стала взрослее"
  • Renie Cares, La Princesse Lointaine
  • Shmiska, "Кружево"
  • Саша Чемеров, Dymna Sumish
  • "Скажи что-нибудь плохое", "Призраки"
  • "Рассвет голубой", "Пастельная палитра"
  • The Unsleeping, "Пирожок с любовью, злостью"
  • Yosyaa, "Несколько фраз"

Megogo Music Awards 2025Номинанты на Megogo Music Awards 2025 / Фото из инстаграма премии

Колаба года

  • Grabar & Yuvi, "ЧТМС"
  • Jerry Heil, Monatik & Evgeny Khmara, "Вымолил"
  • Krylata & Gorim!, "Звездопад"
  • Liza Bibikova & Bah.Roma, "Киев – Нью-Йорк"
  • Мария Квитка & Buhnt, "Сама"
  • Oi Fusk feat. Yuvi, "На двоих"
  • Renie Cares & "Структура счастья", "Хіба я собі ворог"
  • Renie Cares & Yuvi, "Є Є Є Є Є Є Є Є Є. Є Є Є Є Є"
  • "Рассвет голубой" feat. Leleka i Paporot, "Прогулка"
  • The Maneken & Nathan Daisy, One-Night Stand

Megogo Music Awards 2025Номинанты на Megogo Music Awards 2025 / Фото из инстаграма премии

Что известно о Megogo Music Awards 2025?

  • В этом году в состав жюри вошли: Альберт Цукренко, Алина Доротюк, Алексей Ковжун, Юлия Ткачук, Макс Нагорняк, Алексей Бондаренко, Нателла Кирс, Илья Коваленко, Игорь Белоус, Алексей Ефименко, Александр Ковальчук и Рома Гений.

  • Победителей определят по результатам голосования: 50% – члены жюри, 25% – слушатели и еще 25% – донаты. Собранные средства передадут на повышение эффективности медицинской службы бригады "Азов".

  • Открытая номинация "Музыка свободной страны". Артисты, которые в течение года презентовали украиноязычный альбом и не вошли в шортлист, могут подать заявку на участие в премии до 13 ноября.

  • Церемония награждения состоится 11 декабря в Киеве.