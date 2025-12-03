Рейтинг главных песен 2025 года создали по статистике прослушивания. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Apple Music.
В список вошло 100 композиций, из которых 53 принадлежит украинским исполнителям. Также в рейтинге 29 иностранных и 18 российских песен. Ни один трек исполнителя из страны агрессора не попал в топ-30.
Самой популярной песней 2025 года стал трек "Врубай" от Parfeniuk, а ожидаемое второе место занял Drevo с композицией "Смарагдове небо". Чаще всего в рейтинге появляется певица Надя Дорофеева – сразу 7 ее песен есть в списке.
Топ-10 самых популярных песен / Скриншот с Apple Music
Интересно, что недавно исполнитель самой популярной песни года Parfeniuk попал в небольшой скандал, о чем рассказывал на своей странице. Его клип "Врубай" удалили с YouTube из-за жалобы одного из лейблов. Но впоследствии видео вернулось на платформу.
Какой еще трек стал популярным в Украине недавно?
- В начале ноября Алена Омаргалиева выступила с концертом, где исполнила новый трек "Не пьяна – влюблена" вместе с ансамблем "Кралица". Отрывок из выступления стал безумно популярным в сети еще до официального релиза.
- Менее чем за сутки после официальной премьеры песня возглавила топ-100 Apple Music в Украине и подвинула трек российских исполнителей.
- На этом успех трека не остановился. "Не пьяна – влюблена" попала на 115 место в Top 200 Global чарта Shazam.