Рейтинг главных песен 2025 года создали по статистике прослушивания. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Apple Music.

В список вошло 100 композиций, из которых 53 принадлежит украинским исполнителям. Также в рейтинге 29 иностранных и 18 российских песен. Ни один трек исполнителя из страны агрессора не попал в топ-30.

Самой популярной песней 2025 года стал трек "Врубай" от Parfeniuk, а ожидаемое второе место занял Drevo с композицией "Смарагдове небо". Чаще всего в рейтинге появляется певица Надя Дорофеева – сразу 7 ее песен есть в списке.



Топ-10 самых популярных песен / Скриншот с Apple Music

Интересно, что недавно исполнитель самой популярной песни года Parfeniuk попал в небольшой скандал, о чем рассказывал на своей странице. Его клип "Врубай" удалили с YouTube из-за жалобы одного из лейблов. Но впоследствии видео вернулось на платформу.

Какой еще трек стал популярным в Украине недавно?