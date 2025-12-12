Объявили победителей премии Megogo Music Awards 2025: кто среди лучших

Вчера, 11 декабря, состоялась церемония награждения Megogo Music Awards 2025. Музыкальная премия отметила украинских артистов в нескольких номинациях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Megogo music. Кто и в каких номинациях победил, узнавайте в материале.

Смотрите также Пока артист борется за жизнь: новая песня-молитва Степана Гиги вирусится в сети

"Колаба года" – KRYLATA и GORIM! с песней "Зорепад"

KRYLATA и GORIM! "Зорепад" / Фото из инстаграма Megogo music

"Колаба года" – Jerry Heil, MONATIK и Евгений Хмара с песней "Вымолил"

Jerry Heil, MONATIK и Евгений Хмара "Вымолил" / Фото из инстаграма Megogo music

"Альбом года" – Палиндром, "Машина для трансляции снов"

Палиндром "Машина для трансляции снов" / Фото из инстаграма Megogo music

"Музыка свободной страны" – Alice Change с песней "Бабл-ти"

Alice Change "Бабл-ти" / Фото из инстаграма Megogo music

"Хип-хоп альбом года" – Рома Майк, "Таврия демо"

Рома Майк "Таврия демо" / Фото из инстаграма Megogo music

"Возвращение года" – Виталий Козловский

Виталий Козловский / Фото из инстаграма Megogo music

"Клип года" – DakhaBrakha, 9 nedilechok

DakhaBrakha, 9 nedilechok / Фото из инстаграма Megogo music

"Инди-артист" – Phil It

Phil It / Фото из инстаграма Megogo music

"Новая волна: инди-артистка" – Anna Petrash

Anna Petrash / Фото из инстаграма Megogo music

"Новая волна: инди-артистка" – SESTRO

SESTRO / Фото из инстаграма Megogo music

"Новая волна: инди-группа" – "рассвет голубой"

"рассвет голубой" / Фото из инстаграма Megogo music

"Инди-группа" – Ziferblat

Ziferblat / Фото из инстаграма Megogo music

"Поп артист" – BRYKULETS

BRYKULETS / Фото из инстаграма Megogo music

"Специальная премия "Музыка, что влюбляет"" – Ульяна Шуба

Ульяна Шуба / Фото из инстаграма Megogo music

"Миниальбом года" – Саша Чемеров, Dymna Sumish

Саша Чемеров Dymna Sumish / Фото из инстаграма Megogo music

"Прорыв года" – Шугар

Шугар / Фото из инстаграма Megogo music

"Шоукейс года" – MONATIK

MONATIK "Вечно танцующий человек" / Фото из инстаграма Megogo music

"Специальная награда "Музыка, конвертированная в помощь"" – temstime

temstime / Фото из инстаграма Megogo music

"Новая волна поп-музыки" – АЗИЗА

АЗИЗА / Фото из инстаграма Megogo music

"Самое масштабное шоу" – Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / Фото из инстаграма Megogo music

Что известно о премии Megogo Music Awards?