Объявили победителей премии Megogo Music Awards 2025: кто среди лучших
- Церемония награждения Megogo Music Awards 2025 отметила украинских артистов в различных номинациях, включая "Колаба года" и "Альбом года".
- Среди победителей – KRYLATA и GORIM!, Палиндром, Рома Майк, DakhaBrakha, Phil It, Anna Petrash, Виталий Козловский, MONATIK и другие.
Вчера, 11 декабря, состоялась церемония награждения Megogo Music Awards 2025. Музыкальная премия отметила украинских артистов в нескольких номинациях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Megogo music. Кто и в каких номинациях победил, узнавайте в материале.
- "Колаба года" – KRYLATA и GORIM! с песней "Зорепад"
- "Колаба года" – Jerry Heil, MONATIK и Евгений Хмара с песней "Вымолил"
- "Альбом года" – Палиндром, "Машина для трансляции снов"
- "Музыка свободной страны" – Alice Change с песней "Бабл-ти"
- "Хип-хоп альбом года" – Рома Майк, "Таврия демо"
- "Возвращение года" – Виталий Козловский
- "Клип года" – DakhaBrakha, 9 nedilechok
- "Инди-артист" – Phil It
- "Новая волна: инди-артистка" – Anna Petrash
- "Новая волна: инди-артистка" – SESTRO
- "Новая волна: инди-группа" – "рассвет голубой"
- "Инди-группа" – Ziferblat
- "Поп артист" – BRYKULETS
- "Специальная премия "Музыка, что влюбляет"" – Ульяна Шуба
- "Миниальбом года" – Саша Чемеров, Dymna Sumish
- "Прорыв года" – Шугар
- "Шоукейс года" – MONATIK
- "Специальная награда "Музыка, конвертированная в помощь"" – temstime
- "Новая волна поп-музыки" – АЗИЗА
- "Самое масштабное шоу" – Артем Пивоваров
Что известно о премии Megogo Music Awards?
В 2022 году премию Megogo Music Awards основал одноименный музыкальный канал. Она ставит целью популяризацию современной украинской музыки.
Победителей определяли путем голосования: 50% – члены жюри, 25% – слушатели и еще 25% – донаты. Собранные средства будут направлены на повышение эффективности медицинской службы бригады "Азов".
Нынешний состав жюри в этом году: Макс Нагорняк, Александр Ковальчук, Рома Гений, Игорь Белоус, Нателла Кирс, Алексей Бондаренко, Илья Коваленко, Алексей Ефименко, Юлия Ткачук, Альберт Цукренко, Алина Доротюк, Алексей Ковжун.