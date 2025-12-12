Укр Рус
12 грудня, 09:09
4

Оголосили переможців премії Megogo Music Awards 2025: хто серед найкращих

Марія Примич
Основні тези
  • Церемонія нагородження Megogo Music Awards 2025 відзначила українських артистів у різних номінаціях, включаючи "Колаба року" і "Альбом року".
  • Серед переможців – KRYLATA та GORIM!, Паліндром, Рома Майк, DakhaBrakha, Phil It, Anna Petrash, Віталій Козловський, MONATIK та інші.

Учора, 11 грудня, відбулась церемонія нагородження Megogo Music Awards 2025. Музична премія відзначила українських артистів у декількох номінаціях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Megogo music. Хто та в яких номінаціях переміг, дізнавайтеся у матеріалі.

  • "Колаба року" – KRYLATA та GORIM! з піснею "Зорепад"

KRYLATA та GORIM! "Зорепад" / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Колаба року" – Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара з піснею "Вимолив"

Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара "Вимолив" / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Альбом року" – Паліндром, "Машина для трансляції снів"

Паліндром "Машина для трансляції снів" / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Музика вільної країни" – Alice Change з піснею "Бабл-ті"

Alice Change "Бабл-ті" / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Хіп-хоп альбом року" – Рома Майк, "Таврія демо"

Рома Майк "Таврія демо" / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Повернення року" – Віталій Козловський

Віталій Козловський / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Кліп року" – DakhaBrakha, 9 nedilechok

DakhaBrakha, 9 nedilechok / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Інді-артист" – Phil It

Phil It / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Нова хвиля: інді-артистка" – Anna Petrash

Anna Petrash / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Нова хвиля: інді-артистка" – SESTRO

SESTRO / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Нова хвиля: інді-гурт" – "світанок блакитний"

"світанок блакитний" / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Інді-гурт" – Ziferblat

Ziferblat / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Попартист" – BRYKULETS

BRYKULETS / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Спеціальна премія "Музика, що закохує"" – Уляна Шуба

Уляна Шуба / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Мініальбом року" – Саша Чемеров, Dymna Sumish

Саша Чемеров Dymna Sumish / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Прорив року" – Шугар

Шугар / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Шоукейс року" – MONATIK

MONATIK "Вічно танцююча людина" / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Спеціальна нагорода "Музика, конвертована в допомогу"" – temstime

temstime / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Нова хвиля попмузики" – АЗІЗА

АЗІЗА / Фото з інстаграму Megogo music

  • "Наймасштабніше шоу" – Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / Фото з інстаграму Megogo music

Що відомо про премію Megogo Music Awards?

  • У 2022 році премію Megogo Music Awards заснував однойменний музичний канал. Вона ставить за мету популяризацію сучасної української музики. 

  • Переможців визначали шляхом голосування: 50% – члени журі, 25% – слухачі та ще 25% – донати. Зібрані кошти будуть спрямовані на підвищення ефективності медичної служби бригади "Азов".

  • Цьогорічний склад журі: Макс Нагорняк, Олександр Ковальчук, Рома Геній, Ігор Білоус, Нателла Кірс, Олексій Бондаренко, Ілля Коваленко, Олексій Єфименко, Юлія Ткачук, Альберт Цукренко, Аліна Доротюк, Олексій Ковжун.