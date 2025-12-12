Оголосили переможців премії Megogo Music Awards 2025: хто серед найкращих
- Церемонія нагородження Megogo Music Awards 2025 відзначила українських артистів у різних номінаціях, включаючи "Колаба року" і "Альбом року".
- Серед переможців – KRYLATA та GORIM!, Паліндром, Рома Майк, DakhaBrakha, Phil It, Anna Petrash, Віталій Козловський, MONATIK та інші.
Учора, 11 грудня, відбулась церемонія нагородження Megogo Music Awards 2025. Музична премія відзначила українських артистів у декількох номінаціях.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Megogo music. Хто та в яких номінаціях переміг, дізнавайтеся у матеріалі.
- "Колаба року" – KRYLATA та GORIM! з піснею "Зорепад"
- "Колаба року" – Jerry Heil, MONATIK та Євген Хмара з піснею "Вимолив"
- "Альбом року" – Паліндром, "Машина для трансляції снів"
- "Музика вільної країни" – Alice Change з піснею "Бабл-ті"
- "Хіп-хоп альбом року" – Рома Майк, "Таврія демо"
- "Повернення року" – Віталій Козловський
- "Кліп року" – DakhaBrakha, 9 nedilechok
- "Інді-артист" – Phil It
- "Нова хвиля: інді-артистка" – Anna Petrash
- "Нова хвиля: інді-артистка" – SESTRO
- "Нова хвиля: інді-гурт" – "світанок блакитний"
- "Інді-гурт" – Ziferblat
- "Попартист" – BRYKULETS
- "Спеціальна премія "Музика, що закохує"" – Уляна Шуба
- "Мініальбом року" – Саша Чемеров, Dymna Sumish
- "Прорив року" – Шугар
- "Шоукейс року" – MONATIK
- "Спеціальна нагорода "Музика, конвертована в допомогу"" – temstime
- "Нова хвиля попмузики" – АЗІЗА
- "Наймасштабніше шоу" – Артем Пивоваров
Що відомо про премію Megogo Music Awards?
У 2022 році премію Megogo Music Awards заснував однойменний музичний канал. Вона ставить за мету популяризацію сучасної української музики.
Переможців визначали шляхом голосування: 50% – члени журі, 25% – слухачі та ще 25% – донати. Зібрані кошти будуть спрямовані на підвищення ефективності медичної служби бригади "Азов".
Цьогорічний склад журі: Макс Нагорняк, Олександр Ковальчук, Рома Геній, Ігор Білоус, Нателла Кірс, Олексій Бондаренко, Ілля Коваленко, Олексій Єфименко, Юлія Ткачук, Альберт Цукренко, Аліна Доротюк, Олексій Ковжун.