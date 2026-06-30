Мелания Подоляк стала мамой: первые кадры из роддома

Общественная деятельница и блогер Мелания Подоляк впервые стала мамой.

Она поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram, где также опубликовала первое фото из роддома.

Вас также может заинтересовать Известная украинская актриса раскрыла пол будущего ребенка: фото с гендер-пати

На снимке Мелания держит бирку из Львовского областного клинического перинатального центра. Из нее стало известно, что 29 июня в 14:24 у волонтерки родилась дочь. Девочка появилась на свет с весом 4050 граммов и ростом 56 сантиметров.

Новорожденную назвали необычным именем – Вирляна.

К сведению! В декабре 2025 года Мелания Подоляк сообщила, что вышла замуж. Ее муж Максим служит в рядах Вооруженных сил Украины. Именно он является отцом девочки.

Напомним, что звезда сериала "Реванш" Клавдия Дрозд также недавно родила первенца.