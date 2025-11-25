Мелания Трамп встретила рождественскую елку, которая будет украшать Белый дом

Уже вскоре мир будет праздновать Рождество. Первая леди США, Мелания Трамп, уже начала подготовку к декорированию Белого дома к празднованию.

При предыдущей каденции Трампа, Мелания поразила роскошью в Белом доме, когда готовилась к праздникам. Интересно, как в этом году будет выглядеть резиденция президента США, пишет 24 Канал.

Хотя до Рождества еще месяц, однако первая леди не теряет ни дня. В Белый дом привезли елку высотой более семи метров с фермы Korson's Tree Farms, что в Мичигане.

В Белый дом привезли рождественскую елку / Фото Getty images

На крыльце зеленую красавицу встречала Мелания в роскошном образе. Она выбрала стильное пальто в светлом цвете от Dior, длинные красные перчатки и высокие каблуки в клетку от Manolo Blahnik.

На официальной странице первой леди опубликовали ролик, где показали, как проходил весь процесс на территории резиденции. Мелания Трамп оставила и свой отзыв.

Невероятная красавица! Мы уже все распланировали и начнем сегодня, – лаконично написала жена Трампа.

В 2019 году, при первой каденции Дональда Трампа, первая леди поразила дизайном Белого дома.

Белый дом на Рождество в 2019 году / Фото из инстаграма Мелании Трамп

Добавим, что Мелания имеет собственный бренд. На официальном сайте уже размещены новогодние украшения на елку, которые можно приобрести от суммы 75 долларов.

Интересные факты о Мелании Трамп