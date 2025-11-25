Мелания Трамп встретила рождественскую елку, которая будет украшать Белый дом
- Мелания Трамп начала подготовку к Рождеству, встретив елку для Белого дома, привезенную из Мичигана.
- На официальной странице первой леди опубликовано видео процесса, а также ее комментарий о начале декорирования.
Уже вскоре мир будет праздновать Рождество. Первая леди США, Мелания Трамп, уже начала подготовку к декорированию Белого дома к празднованию.
При предыдущей каденции Трампа, Мелания поразила роскошью в Белом доме, когда готовилась к праздникам. Интересно, как в этом году будет выглядеть резиденция президента США, пишет 24 Канал.
Хотя до Рождества еще месяц, однако первая леди не теряет ни дня. В Белый дом привезли елку высотой более семи метров с фермы Korson's Tree Farms, что в Мичигане.
На крыльце зеленую красавицу встречала Мелания в роскошном образе. Она выбрала стильное пальто в светлом цвете от Dior, длинные красные перчатки и высокие каблуки в клетку от Manolo Blahnik.
На официальной странице первой леди опубликовали ролик, где показали, как проходил весь процесс на территории резиденции. Мелания Трамп оставила и свой отзыв.
Невероятная красавица! Мы уже все распланировали и начнем сегодня, – лаконично написала жена Трампа.
В 2019 году, при первой каденции Дональда Трампа, первая леди поразила дизайном Белого дома.
Добавим, что Мелания имеет собственный бренд. На официальном сайте уже размещены новогодние украшения на елку, которые можно приобрести от суммы 75 долларов.
Интересные факты о Мелании Трамп
- Первая леди не ест блюда японской кухни, содержащие сырую рыбу, например суши и сашими.
- Мелания моложе своего мужа на 24 года.
- В прошлом году жена Трампа выпустила книгу под названием "Мелания". В мемуарах говорится о жизни бывшей модели, ее путь, испытания и семью.