Очерчивает границы, – The New York Times о таинственном образе Мелании Трамп в день инаугурации

На инаугурации Дональда Трампа особое внимание было приковано к образам его жены. Для первого выхода Мелания, в частности, выбрала темную широкополую шляпу от Eric Javits, которая закрывала ее глаза.

До Мелании Трамп и другие первые леди надевали шляпы в день инаугурации своих мужей, в частности Мейми Эйзенхауэр, Нэнси Рейган и Жаклин Кеннеди. Однако они не скрывали их лица, пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Первый образ Мелании Трамп в день инаугурации был довольно строгим и придавал ей неприступности и таинственности. Это довольно необычно для такого события, ведь традиционно семью "рассматривают как новое лицо нации". В то же время женщина придерживается строгого стиля с тех пор, как "ее муж появился на политической сцене".

То, что она отказалась снять свою шляпу и пальто даже в ротонде Капитолия, даже когда господин Трамп принимал присягу, только подчеркивало суть. Миссис Трамп, возможно, только что написала мемуары-бестселлеры и снимает документальный фильм о своем втором пребывании в Белом доме, но она сама очерчивает границы,

– отмечает газета The New York Times.

Контраст образов Мелании Трамп на инаугурациях мужа

В этом образе заметен и контраст с нарядом, который Мелания выбрала для первой инаугурации мужа. Тогда она появилась в голубом костюме от Ральфа Лорена и была без шляпы. Такой стиль напомнил Жаклин Кеннеди и намекнул, что женщина "хочет прочно закрепиться среди предыдущих первых леди".

Во время второго принятия присяги миссис Трамп действительно соответствовала историческим нормам, выбрав шляпу и пальто от американских дизайнеров,

– говорится в статье.

В The New York Times подчеркнули, что в стиле Мелании Трамп "было что-то отстраненное и бескомпромиссное",