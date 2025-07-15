В сдержанном, но стильном образе: Мелания Трамп неожиданно посетила футбольный матч

Первая леди США с мужем посетила матч между "Челси" и "Пари Сен-Жермен". Мелания Трамп предстала в скромном, но изысканном образе.

Финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу состоялся в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на Vogue.

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Мелания Трамп смотрела за игрой между "Челси" и "ПСЖ" на стадионе MetLife вместе с мужем Дональдом Трампом, а также в компании президента ФИФА Джанни Инфантино и его жены Лины Аль Ашкар.

Первая леди США появилась на публике в сдержанном образе – она надела белую базовую футболку, юбку-карандаш длины миди с небольшим разрезом и накинула на плечи черный жакет от Michael Kors.



Мелания Трамп, Дональд Трамп, Джанни Инфантино с женой / Фото Getty Images

Больше всего внимания привлекли стильные солнцезащитные очки Мелании прямоугольной формы в белой массивной оправе Diornuit от Christian Dior. Также образ жены президента дополнили белые кожаные туфли-лодочки от Manolo Blahnik и сумка Blanc Clemence Hermès Kelly.

Заметим, во время второй каденции Дональда Трампа его жена Мелания не так часто появляется на публике. Ранее первая леди США поразила элегантным образом на военном параде. Она предстала в костюме цвета слоновой кости от американского дизайнера Adam Lippes.