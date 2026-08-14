MELOVIN рассказал о зависти со стороны звездных коллег и о поддержке своих поклонников

Артист рассказал не только о преданности своей аудитории, но и о том, как в сети реагируют на его успех. В беседе MELOVIN затронул тему поддержки, конкуренции и скрытых нападок со стороны своих звездных коллег.

MELOVIN рассказал "Радио Люкс", что самой сильной опорой для него по-прежнему остается именно аудитория, которая не просто поддерживает артиста, но и активно реагирует на волну критики в сети. Он также признал, что внимательно следит за тем, как и откуда появляются негативные комментарии.

По его словам, фан-база – одна из главных причин, почему он чувствует себя увереннее в публичном пространстве. Более того, его преданные поклонники даже делают ему красивые подарки.

Артист подчеркнул, что хотел бы видеть больше взаимной поддержки между музыкантами и слушателями. По его мнению, в шоу-бизнесе слишком много зависти, а также публичных оскорблений за спиной, которые только отравляют атмосферу.

MELOVIN также упомянул, что не раз замечал негатив в комментариях. Выяснилось, что исполнителю удалось установить, что гневные комментарии о фанатах певца оставляли некоторые украинские артисты, но с фейковых аккаунтов.

Во время разговора он даже рассказал, как ему удалось выяснить эту информацию. Более того, "разоблачить" фейковые профили может каждый.

MELOVIN о своих поклонниках и завистливых звездных коллегах: смотрите видео онлайн

Напомним, что ранее MELOVIN сообщил, что завершает карьеру в 2027 году. Решение взять паузу от сцены является осознанным и зрелым, но пока он не знает, чем будет заниматься дальше.