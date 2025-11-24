MELOVIN отказался от участия в Нацотборе на Евровидение-2026
- MELOVIN снял свою кандидатуру с Нацотбора на Евровидение-2026, решив "дать дорогу молодым".
- Певец уже участвовал в Нацотборе трижды, а в 2018 году даже представлял Украину на Евровидении.
24 ноября объявили участников Нацотбора на Евровидение 2026. Как оказалось, в лонглист вошел и певец MELOVIN.
В то же время он снял свою кандидатуру. Певец впервые объяснил, почему принял такое решение. Пишет 24 Канал со ссылкой на страницу MELOVIN в Threads.
Вас также может заинтересовать Я сказал "да", – MELOVIN обручился с военным
19-го мне звонит Джамала и поздравляет с тем, что я прошел в лонглист. 20-го я принимаю решение снять свою кандидатуру... Я в письменном виде дал отказ Джа как продюсеру и Оксане Скибинской (главе украинской делегации на Евровидении – 24 Канал),
– написал певец.
Он решил "дать дорогу молодым".
Тур не дает мне возможность принять участие и собственный ресурс хочу направить в другое русло. Выбрав все же быть наблюдателем и болельщиком за новыми артистами и теми, кто хочет завоевать свое место под солнцем,
– объяснил MELOVIN в своем телеграмм-канале.
Он добавил, что будет болеть за Khayat, который будет участвовать в Нацотборе-2026.
Заметим, что в лонглист также вошли: ANSTAY; Jerry Heil; Karyotype; LAUD; LELÉKA; MOLODI; MON FIA; Monokate; Mr. Vel; OKS; The Elliens; Valeriya Force; Марта Адамчук и фольклорная группа "ЩукаРиба". Список был опубликован Общественным.
Что интересно, MELOVIN уже даже выпустил песню, которую подавал на Нацотбор-2026, на своем ютуб-канале.
MELOVIN – "Темнота пугала солнце": смотрите видео онлайн
Сколько раз MELOVIN принимал участие в Нацотборе на Евровидение?
Впервые свои силы в конкурсе он попробовал в 2017 году с песней Wonder, заняв 3 место в финале Национального отбора.
В следующем году певец победил с треком Under The Ladder и поехал в Португалию представлять Украину. В финале Евровидения-2018 он занял 17 место.
В третий раз Константин Бочаров (настоящее имя MELOVIN) принял участие в Нацотборе-2024. С песней DREAMER он занял третье место, а от Украины на Евровидение тогда поехали Jerry Heil и alyona alyona.
В 2025 году MELOVIN был избран одним из членов жюри Евровидения от Украины.