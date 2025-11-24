MELOVIN отказался от участия в Нацотборе на Евровидение-2026

24 ноября объявили участников Нацотбора на Евровидение 2026. Как оказалось, в лонглист вошел и певец MELOVIN.

В то же время он снял свою кандидатуру. Певец впервые объяснил, почему принял такое решение. Пишет 24 Канал со ссылкой на страницу MELOVIN в Threads.

19-го мне звонит Джамала и поздравляет с тем, что я прошел в лонглист. 20-го я принимаю решение снять свою кандидатуру... Я в письменном виде дал отказ Джа как продюсеру и Оксане Скибинской (главе украинской делегации на Евровидении – 24 Канал),

– написал певец.

Он решил "дать дорогу молодым".

MELOVIN снял свою кандидатуру с Нацотбора на Евровидение-2026 / Скриншот с Threads

Тур не дает мне возможность принять участие и собственный ресурс хочу направить в другое русло. Выбрав все же быть наблюдателем и болельщиком за новыми артистами и теми, кто хочет завоевать свое место под солнцем,

– объяснил MELOVIN в своем телеграмм-канале.

Он добавил, что будет болеть за Khayat, который будет участвовать в Нацотборе-2026.

Заметим, что в лонглист также вошли: ANSTAY; Jerry Heil; Karyotype; LAUD; LELÉKA; MOLODI; MON FIA; Monokate; Mr. Vel; OKS; The Elliens; Valeriya Force; Марта Адамчук и фольклорная группа "ЩукаРиба". Список был опубликован Общественным.

Что интересно, MELOVIN уже даже выпустил песню, которую подавал на Нацотбор-2026, на своем ютуб-канале.

MELOVIN – "Темнота пугала солнце": смотрите видео онлайн

