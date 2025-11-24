MELOVIN відмовився від участі у Нацвідборі на Євробачення-2026
- MELOVIN зняв свою кандидатуру з Нацвідбору на Євробачення-2026, вирішивши "дати дорогу молодим".
- Співак вже брав участь у Нацвідборі тричі, а у 2018 році навіть представляв Україну на Євробаченні.
24 листопада оголосили учасників Нацвідбору на Євробачення 2026. Як виявилося, до лонглиста увійшов і співак MELOVIN.
Водночас він зняв свою кандидатуру. Співак вперше пояснив, чому прийняв таке рішення. Пише 24 Канал з посиланням на сторінку MELOVIN в Threads.
19-го мені дзвонить Джамала та вітає з тим, що я пройшов у лонглист. 20-го я приймаю рішення зняти свою кандидатуру,
– написав співак.
Він вирішив "дати дорогу молодим" і додав, що вболіватиме за Khayat, який брати участь в Нацвідборі-2026.
Зауважимо, що до лонглиста також увійшли: ANSTAY; Jerry Heil; Karyotype; LAUD; LELÉKA; MOLODI; MON FIA; Monokate; Mr. Vel; OKS; The Elliens; Valeriya Force; Марта Адамчук та фольклорний гурт "ЩукаРиба". Список опублікувало Суспільне.
Скільки разів MELOVIN брав участь в Нацвідборі на Євробачення?
Вперше свої сили в конкурсі він спробував у 2017 році з піснею Wonder, посівши 3 місце в фіналі Національного відбору.
Наступного року співак переміг з треком Under The Ladder і поїхав у Португалію представляти Україну. У фіналі Євробачення-2018 співак посів 17 місце.
Втретє Костянтин Бочаров (справжнє ім'я MELOVIN) взяв участь в Нацвідборі-2024. З піснею DREAMER він посів третє місце, а від України на Євробачення тоді поїхали Jerry Heil та alyona alyona.
У 2025 році MELOVIN був обраний одним із членів журі Євробачення від України.