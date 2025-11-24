MELOVIN відмовився від участі у Нацвідборі на Євробачення-2026

24 листопада оголосили учасників Нацвідбору на Євробачення 2026. Як виявилося, до лонглиста увійшов і співак MELOVIN.

Водночас він зняв свою кандидатуру. Співак вперше пояснив, чому прийняв таке рішення. Пише 24 Канал з посиланням на сторінку MELOVIN в Threads.

19-го мені дзвонить Джамала та вітає з тим, що я пройшов у лонглист. 20-го я приймаю рішення зняти свою кандидатуру,

– написав співак.

Він вирішив "дати дорогу молодим" і додав, що вболіватиме за Khayat, який брати участь в Нацвідборі-2026.

MELOVIN зняв свою кандидатуру з Нацвідбору на Євробачення-2026 / Скриншот з Threads

Зауважимо, що до лонглиста також увійшли: ANSTAY; Jerry Heil; Karyotype; LAUD; LELÉKA; MOLODI; MON FIA; Monokate; Mr. Vel; OKS; The Elliens; Valeriya Force; Марта Адамчук та фольклорний гурт "ЩукаРиба". Список опублікувало Суспільне.

Скільки разів MELOVIN брав участь в Нацвідборі на Євробачення?