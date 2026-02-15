Бывший жених MELOVIN намекнул на причину расставания с певцом
- MELOVIN объявил о расставании со своим женихом Петром Злотей на День святого Валентина, одновременно Злотя намекнул на причину разрыва через сториз в инстаграме.
- Петр Злотя поделился личными переживаниями, в частности детскими травмами и трудностями в отношениях, подчеркивая важность любви к себе.
14 февраля, в День святого Валентина, MELOVIN объявил о расставании с женихом Петром Злотей. Артист не раскрыл подробностей, но военный медик намекнул на причину разрыва.
Петр обратился к подписчикам в инстаграме. Он опубликовал серию сториз, где заговорил об отношениях.
Петр Злотя призвал подписчиков не жертвовать собой ради любви.
Все мое детство делали так, чтобы я чувствовал вину. И они потом тянули меня за ниточки, когда им выгодно, потому что знают – Петр добрый и простит. Потом я начал строить такие же отношения, в которых я чувствовал себя виноватым. И знаете, что я вам скажу: спасибо за опыт, идите нах*й!,
– написал он.
Военный медик подчеркнул, что нужно любить себя и всегда ставить на первое место. Он отметил, что любовь, родственники и работа должны быть на втором плане.
Сколько раз я мог завершить эту жизнь, но не сдавался. То, что я всегда улыбаюсь – это не значит, что все хорошо. Я с детства научился надевать эту маску. И знаете – это х**овое дело, потому что это бремя трудно нести,
– признался Петр.
Злотя вспомнил, что переживал насмешки в школе, ведь родителей не было рядом. По словам военного медика, мама много работала и срывалась на сыне. Также Петр рассказал, что в 12 лет его изнасиловал пьяный мужчина. Защитник заметил, что скрывал это от мамы, ведь знал, что она "не выдержит".
Мне близкие родственники желают смерти, чтобы я не вернулся. И я это принял. Больно ли мне? Да. Но это не моя ответственность,
– добавил Злотя.
Бывший жених MELOVIN признался, что захотел выговориться и получить поддержку. Он также подчеркнул, что не является идеальным человеком и никогда не стремился таким быть.
Заявление Петра Злоти / Скриншоты из инстаграма военного медика
Что известно об отношениях MELOVIN и Петра Злоти?
В конце ноября 2025 года Петр Злотя сделал предложение MELOVIN на Майдане Независимости в Киеве.
Военный медик подарил любимому золотое кольцо итальянского бренда DOMIANI, украшенное 10 бриллиантами общим весом 0,07 карата, и 501 розу.
14 февраля 2025 года Петр и MELOVIN разошлись. Певец заявил, что не будет комментировать разрыв, поэтому попросил медиа не беспокоить его.