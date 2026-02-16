MELOVIN снова в центре внимания: что известно о его последних отношениях и почему их называют пиаром

Вокруг певца MELOVIN снова гудят обсуждения. Не прошло и 3 месяца после его помолвки с военнослужащим, как артист объявил о разрыве отношений.

В сети по-разному реагируют на разрыв MELOVIN с Петром Злотей. 24 Канал подробнее расскажет об их отношениях и почему пользователи обвиняют артиста в очередной пиар-кампании.

Что было известно о личной жизни MELOVIN?

5 лет назад на фестивале Atlas Weekend MELOVIN совершил каминг-аут. Он поцеловал девушку, а потом парня, признавшись так в своей бисексуальности. Это событие было одним из самых громких в 2021.

С тех пор артист редко говорил о личной жизни – в основном вокруг его вероятных отношений бушевали слухи, а сам певец их подогревал.

В начале ноября 2025 MELOVIN снялся в ролике Николаса Кармы, где рассказал, что его сердце свободно. Ведь после измены близкого человека он не решался снова строить отношения.

Я пока не готов к новым отношениям. Но хотел бы иметь рядом близкого человека,

– говорил артист.

MELOVIN в ролике Николаса Кармы: видео

Как MELOVIN обручился с военным?

23 ноября 2025 года MELOVIN объявил о помолвке. Эта новость стала неожиданностью для всех, ведь только недавно артист говорил, что не готов к отношениям.

Певцу сделал предложение Петр Злотя – военнослужащий и парамедик. Пара обручилась на Майдане Независимости.

На Майдане, где Украина боролась за свободу, я выбрал свою. Любовь не спрашивает разрешения. Я сказал "да". ЛГБТ-люди – не идеология, не организация. Они – наши друзья, наши родные, наши защитники, наши украинцы. Те самые, кто рядом в бою, в волонтерстве, в жизни,

– написал MELOVIN.



MELOVIN и Петр Злотя / Фото из инстаграма артиста

Петр Злотя вручил партнеру огромный букет роз и золотое кольцо бренда DOMIANI, украшенное 10 бриллиантами.

Уже тогда в сети встречались довольно критические комментарии. Кто-то раскритиковал идею помолвки на Майдане, который является важным символом для народа. В частности, там установлены флажки в память о погибших во время войны украинцев.

А кому-то помолвка показалась пиар-акцией. Ведь в заметке MELOVIN опубликовал не только снимки с любимым, но и напоминание о концерте и его книгу.



Как певец напоминал о концертах после помолвки / Скриншот с его телеграмм-канала

MELOVIN разошелся с женихом

14 февраля, в День влюбленных, MELOVIN лаконично сообщил о разрыве с Петром Злотей. После помолвки почти прошло 3 месяца.

Прошу медиа воздержаться от допросов. Для моего спокойствия и спокойствия Петра – я ничего не буду комментировать. С Днем святого Валентина всех!

– сообщил артист.



MELOVIN разошелся с женихом / Фото из инстаграм-сториз

Петр также прокомментировал развод с артистом. Он призвал фанов не жертвовать собой ради любви.

"Любите себя, ставьте себя на первое место всегда. А любовь не должна брать первую ступеньку вашей жизни, это должно быть как дополнение. Родственники не должны быть на первом плане, семья тоже", - высказался военный.

Почему певца обвиняют в пиаре на личном?

Уже через час после заявления о разрыве MELOVIN опубликовал следующее инстаграм-сториз, где напомнил о своих концертах и прикрепил ссылки на билеты. Кроме того, артист удалил из своих соцсетей большинство сообщений, оставив анонсы новых проектов и песен и даты концертов.



MELOVIN напомнил о концертах на фоне разрыва / Фото из инстаграм-сториз

Поэтому в комментариях под сообщением певца в тредсе снова появились подозрения о том, что MELOVIN пиарится на личной жизни. Замечают и то, что артист просит воздержаться медиа от вопросов, хоть и выносит личное на публику.

"Это какой-то забег за вниманием, хотя ну разве всем не по***?";

"Мы все притворимся, что поверили, и это была не пиар шляпа";

"Боже, при всём уважении, но это так смешно. Понятно, что был пиар, но тогда я воздержалась от комментариев. Еще и именно 14 февраля такое заявление, зато комментарии мы не даем, ой, для кого этот спектакль?";

"Ну ради вашего спокойствия и спокойствия Петра можно было об этом не объявлять";

"Если ты просишь воздержаться от сообщений, то объясни: почему вы лезете со своими отношениями в инфопространство?";

"Атеншн все, нам не нужно внимание!".

Что пишут в тредсе / Скриншоты из соцсетей

Как MELOVIN отреагировал на упреки?

На один из комментариев певец ответил. Артист говорит, что все, что пользователи будут видеть у публичных людей, воспринимать за пиар. И заверил, что его отношения с Петром не были выдумкой.

Наши отношения были настоящими. Я ездил к человеку в прифронтовой город чтобы видеться,

– поделился MELOVIN.



MELOVIN ответил на упреки / Скриншот с тредса артиста

Также немало фанов поддерживают артиста и не понимают, почему на него льется критика.

"Очень обидно, что так произошло. Надеюсь, что этот опыт оставит горечь не надолго и вы сможете вдохнуть полной грудью уже потом";

"Какие же отвратительные комментарии. Надеюсь, что у вас будет все хорошо";

"Константин, желаю вам это пережить в спокойствии. Общество, к сожалению, агрессивное: для них, если у кого-то что-то плохо, они радуются, а если что-то хорошо – они злые";

"Я прочитал комментарии и вижу, в каком критическом состоянии находится общество. Социальные сети – это не маска, а скорее зеркало: они показывают людей такими, какими они есть на самом деле, со всеми нефильтрованными мыслями. Очень печально".

Подытоживая все обсуждения вокруг помолвки и разрыва MELOVIN, в который раз становится заметно, какая тонкая грань между личным и публичным в жизни знаменитостей.

Если для кого-то эти заявления и дальнейшая активность в соцсетях выглядят как пиар-ход, другие воспринимают это как обычную реальность публичного человека, который все равно не скрыл бы личное от глаз общества. Вероятно, каждый сам сможет сделать собственный вывод в этой истории.