Укр Рус
Show24 Украинские звезды Это не впервые, – MELOVIN прокомментировал сорванный концерт в Ровно
18 февраля, 14:04
3

Это не впервые, – MELOVIN прокомментировал сорванный концерт в Ровно

Мария Примыч
Основні тези
  • Концерт MELOVIN в Ровно 17 февраля сорвали неизвестные люди.
  • Певец обвинил полицию в неспособности решить вопрос дискриминации и преследования людей с другой ориентацией.

Вчера, 17 февраля, неизвестные люди сорвали концерт MELOVIN в Ровно. Певец впервые прокомментировал инцидент.

MELOVIN вышел на связь в своем телеграм-канале. Он отметил, что подобная ситуация происходит уже не впервые.

К теме Неизвестные сорвали концерт MELOVIN в Ровно: на место происшествия прибыла полиция

MELOVIN рассказал, что во время предыдущих концертов под залами стояли несколько десятков ультраправой молодежи в масках и с плакатами. По словам певца, их заказали и привезли на маршрутках.

С сомнительными скрепами и нарративами, что абсолютно перечеркивают войну за свободу и целостность народа. Это не впервые. Вероятно, и не в последний раз. Я – главное зло для невежд, 
– добавил он.

MELOVIN признался, ему с командой было обидно уезжать из Ровно, так и не сыграв концерт. Артист считает недопустимыми угрозы зрителям, поэтому решение отменить выступление было вынужденным.

Позор государству и, в частности, полиции, которая до сих пор не может урегулировать вопрос дискриминации и поставить точку в преследовании целого слоя людей, имеющих другую ориентацию, что так же находятся на фронте – не в балаклавах под концертным залом, 
– подчеркнул MELOVIN.

Певец также утверждает, что видео, как сорвали его концерт, показывали на Первом канале в России.

MELOVIN прокомментировал сорванный концерт в Ровно / Скриншот с телеграм-канала певца

Что известно об инциденте?

  • 17 февраля в Ровенском городском дворце культуры "Текстильщик" должен был состояться концерт MELOVIN по случаю 10-летия его карьеры.

  • Однако неизвестные люди устроили протест, поэтому шоу пришлось отменить. Они стояли с плакатами, где было написано "Не за гей браки воюют герои" и выкрикивали лозунги против однополых отношений.

  • На место происшествия приехала полиция и пообщалась с присутствующими. Пресс-секретарь Нацполиции Мария Юстицкая отметила, что "никаких столкновений или других существенных нарушений общественного порядка зафиксировано не было".