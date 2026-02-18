Это не впервые, – MELOVIN прокомментировал сорванный концерт в Ровно
- Концерт MELOVIN в Ровно 17 февраля сорвали неизвестные люди.
- Певец обвинил полицию в неспособности решить вопрос дискриминации и преследования людей с другой ориентацией.
Вчера, 17 февраля, неизвестные люди сорвали концерт MELOVIN в Ровно. Певец впервые прокомментировал инцидент.
MELOVIN вышел на связь в своем телеграм-канале. Он отметил, что подобная ситуация происходит уже не впервые.
К теме Неизвестные сорвали концерт MELOVIN в Ровно: на место происшествия прибыла полиция
MELOVIN рассказал, что во время предыдущих концертов под залами стояли несколько десятков ультраправой молодежи в масках и с плакатами. По словам певца, их заказали и привезли на маршрутках.
С сомнительными скрепами и нарративами, что абсолютно перечеркивают войну за свободу и целостность народа. Это не впервые. Вероятно, и не в последний раз. Я – главное зло для невежд,
– добавил он.
MELOVIN признался, ему с командой было обидно уезжать из Ровно, так и не сыграв концерт. Артист считает недопустимыми угрозы зрителям, поэтому решение отменить выступление было вынужденным.
Позор государству и, в частности, полиции, которая до сих пор не может урегулировать вопрос дискриминации и поставить точку в преследовании целого слоя людей, имеющих другую ориентацию, что так же находятся на фронте – не в балаклавах под концертным залом,
– подчеркнул MELOVIN.
Певец также утверждает, что видео, как сорвали его концерт, показывали на Первом канале в России.
Что известно об инциденте?
17 февраля в Ровенском городском дворце культуры "Текстильщик" должен был состояться концерт MELOVIN по случаю 10-летия его карьеры.
Однако неизвестные люди устроили протест, поэтому шоу пришлось отменить. Они стояли с плакатами, где было написано "Не за гей браки воюют герои" и выкрикивали лозунги против однополых отношений.
На место происшествия приехала полиция и пообщалась с присутствующими. Пресс-секретарь Нацполиции Мария Юстицкая отметила, что "никаких столкновений или других существенных нарушений общественного порядка зафиксировано не было".