В ночь на 28 августа Киев пережил одну из самых масштабных атак: враг запустил дроны-камикадзе и различные типы ракет. В городе разрушены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть многочисленные жертвы.

На этом фоне сеть особенно тронуло видео певца MELOVIN с 4-летним Ренатом, звездой тиктока. Малыш рассказал, как провел ночь в подвале во время обстрела, и обратился к людям с важной просьбой. Сообщает Show 24 со ссылкой на страницу MELOVIN в Threads.

Как выяснилось, семья Рената дружит с артистом. Утром после атаки они встретились в отеле "Украина" в Киеве.

Ренат подходит утром и говорит мне: "Мел, а почему мы не запостим с тобой, чтобы собрали деньги тем, кто нас защищает, потому что я спал сегодня в подвале...". На глазах у нас у всех слезы. Я говорю, Ренат, хочешь запишем видео вместе? Возможно кто-то, как и ты захочет помочь?,

– поделился MELOVIN.

В ролике, который певец обнародовал в сети, Ренат призывает всех донатить и рассказывает о ночи, проведенной под взрывами. Ему всего четыре, но его слова и искреннее желание помочь в очередной раз показывают, как быстро вынуждены взрослеть украинские дети.

Меловин также объявил, что выберет трех донаторов и пришлет им личное видеопоздравление.

Что известно о Ренате? Его мама начала снимать короткие видео, когда они с сыном переехали в Ирландию, чтобы делиться ими с родными в Украине. Впоследствии постила их в соцсети. Неожиданно ролики начали собирать миллионы просмотров. Самой известной стала фраза мальчика "Сегодня у меня шикарное настроение", которую подхватили даже звезды – среди них Дмитрий Монатик, Настя Каменских и Фагот.

Какие последствия ракетного обстрела столицы 28 августа?

Вражеская атака задела несколько районов Киева – Деснянский, Дарницкий, Соломенский, Шевченковский, Оболонский и Днепровский.

Дарницкий район. Прямое попадание ракеты разрушило часть пятиэтажного дома. Также повреждены многоэтажки на 9 и 16 этажей, частный дом, детский сад и стоянка.

Днепровский район. Пострадала 25-этажка. Один из дронов упал во двор возле 9-этажного дома, что привело к пожару и уничтожению автомобилей. В общем десятки машин повреждены в разных локациях района.

Соломенский район. Огонь охватил частный жилой дом.

Шевченковский район. Разрушениям подверглись нежилые помещения, офисные здания и машины местных жителей.

Голосеевский район. Возникло возгорание на нескольких участках, выбиты окна более чем в 10 домах, повреждены автомобили.

Деснянский район. Зафиксированы последствия удара в нежилой зоне.

Оболонский район. Также выявлены повреждения зданий.

Уже известно о 18 погибших и 38 раненых, среди которых десять детей.

В то же время аварийно-спасательные работы продолжаются, поэтому количество пострадавших может увеличиваться.