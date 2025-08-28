У ніч на 28 серпня Київ пережив одну з наймасштабніших атак: ворог запустив дрони-камікадзе та різні типи ракет. У місті зруйновані житлові будинки й об'єкти інфраструктури, є численні жертви.

На цьому тлі мережу особливо зворушило відео співака MELOVIN з 4-річним Ренатом, зіркою тіктоку. Малюк розповів, як провів ніч у підвалі під час обстрілу, і звернувся до людей із важливим проханням. Повідомляє Show 24 з посиланням на сторінку MELOVIN в Threads.

Як з'ясувалося, сім'я Рената дружить з артистом. Вранці після атаки вони зустрілися в готелі "Україна" в Києві.

Ренат підходе зранку і каже мені: "Мел, а чому ми не запостимо з тобою, щоб зібрали гроші тим, хто нас захищає, бо я спав сьогодні у підвалі…". На очах у нас у всіх сльози. Я кажу, Ренат, хочеш запишімо відео разом? Можливо хтось, як і ти захоче допомогти?,

– поділився MELOVIN.

У ролику, який співак оприлюднив у мережі, Ренат закликає всіх донатити та розповідає про ніч, проведену під вибухами. Йому лише чотири, але його слова і щире бажання допомогти вчергове показують, як швидко змушені дорослішати українські діти.

Долучитися до збору можна за посиланням.

Меловін також оголосив, що обере трьох донаторів і надішле їм особисте відеопривітання.

Що відомо про Рената? Його мама почала знімати короткі відео, коли вони з сином переїхали в Ірландію, щоб ділитися ними з рідними в Україні. Згодом постила їх в соцмережі. Несподівано ролики почали збирати мільйони переглядів. Найвідомішою стала фраза хлопчика "Сьогодні у мене шикарноє настроєніє", яку підхопили навіть зірки – серед них Дмитро Монатік, Настя Каменських і Фагот.

Які наслідки ракетного обстрілу столиці 28 серпня?

Ворожа атака зачепила кілька районів Києва – Деснянський, Дарницький, Солом'янський, Шевченківський, Оболонський та Дніпровський.

Дарницький район. Пряме влучання ракети зруйнувало частину п'ятиповерхового будинку. Також пошкоджені багатоповерхівки на 9 та 16 поверхів, приватний будинок, дитячий садок і стоянка.

Пряме влучання ракети зруйнувало частину п'ятиповерхового будинку. Також пошкоджені багатоповерхівки на 9 та 16 поверхів, приватний будинок, дитячий садок і стоянка. Дніпровський район. Постраждала 25-поверхівка. Один із дронів впав у двір біля 9-поверхового будинку, що призвело до пожежі та знищення автомобілів. Загалом десятки машин пошкоджено у різних локаціях району.

Постраждала 25-поверхівка. Один із дронів впав у двір біля 9-поверхового будинку, що призвело до пожежі та знищення автомобілів. Загалом десятки машин пошкоджено у різних локаціях району. Солом'янський район. Вогонь охопив приватний житловий будинок.

Вогонь охопив приватний житловий будинок. Шевченківський район. Руйнувань зазнали нежитлові приміщення, офісні будівлі та машини місцевих мешканців.

Руйнувань зазнали нежитлові приміщення, офісні будівлі та машини місцевих мешканців. Голосіївський район. Виникло займання на кількох ділянках, вибито вікна більш ніж у 10 будинках, пошкоджені автомобілі.

Виникло займання на кількох ділянках, вибито вікна більш ніж у 10 будинках, пошкоджені автомобілі. Деснянський район. Зафіксовані наслідки удару у нежитловій зоні.

Зафіксовані наслідки удару у нежитловій зоні. Оболонський район. Також виявлено пошкодження будівель.

Вже відомо про 18 загиблих та 38 поранених, серед яких десятеро дітей.

Водночас аварійно-рятувальні роботи тривають, тож кількість постраждалих може збільшуватися.