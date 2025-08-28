Після ракетної атаки росіян: MELOVIN розчулив мережу відео з 4-річною зіркою тіктоку
- Київ зазнав масштабної ракетної атаки з численними руйнуваннями та жертвами.
- MELOVIN та 4-річний Ренат, який прославився у тікток, зняли зворушливе відео, закликаючи до збору коштів для захисників після ночі, проведеної в підвалі під час обстрілу.
У ніч на 28 серпня Київ пережив одну з наймасштабніших атак: ворог запустив дрони-камікадзе та різні типи ракет. У місті зруйновані житлові будинки й об'єкти інфраструктури, є численні жертви.
На цьому тлі мережу особливо зворушило відео співака MELOVIN з 4-річним Ренатом, зіркою тіктоку. Малюк розповів, як провів ніч у підвалі під час обстрілу, і звернувся до людей із важливим проханням. Повідомляє Show 24 з посиланням на сторінку MELOVIN в Threads.
Як з'ясувалося, сім'я Рената дружить з артистом. Вранці після атаки вони зустрілися в готелі "Україна" в Києві.
Ренат підходе зранку і каже мені: "Мел, а чому ми не запостимо з тобою, щоб зібрали гроші тим, хто нас захищає, бо я спав сьогодні у підвалі…". На очах у нас у всіх сльози. Я кажу, Ренат, хочеш запишімо відео разом? Можливо хтось, як і ти захоче допомогти?,
– поділився MELOVIN.
У ролику, який співак оприлюднив у мережі, Ренат закликає всіх донатити та розповідає про ніч, проведену під вибухами. Йому лише чотири, але його слова і щире бажання допомогти вчергове показують, як швидко змушені дорослішати українські діти.
Долучитися до збору можна за посиланням.
Меловін також оголосив, що обере трьох донаторів і надішле їм особисте відеопривітання.
Що відомо про Рената?
Його мама почала знімати короткі відео, коли вони з сином переїхали в Ірландію, щоб ділитися ними з рідними в Україні. Згодом постила їх в соцмережі. Несподівано ролики почали збирати мільйони переглядів. Найвідомішою стала фраза хлопчика "Сьогодні у мене шикарноє настроєніє", яку підхопили навіть зірки – серед них Дмитро Монатік, Настя Каменських і Фагот.
Які наслідки ракетного обстрілу столиці 28 серпня?
Ворожа атака зачепила кілька районів Києва – Деснянський, Дарницький, Солом'янський, Шевченківський, Оболонський та Дніпровський.
- Дарницький район. Пряме влучання ракети зруйнувало частину п'ятиповерхового будинку. Також пошкоджені багатоповерхівки на 9 та 16 поверхів, приватний будинок, дитячий садок і стоянка.
- Дніпровський район. Постраждала 25-поверхівка. Один із дронів впав у двір біля 9-поверхового будинку, що призвело до пожежі та знищення автомобілів. Загалом десятки машин пошкоджено у різних локаціях району.
- Солом'янський район. Вогонь охопив приватний житловий будинок.
- Шевченківський район. Руйнувань зазнали нежитлові приміщення, офісні будівлі та машини місцевих мешканців.
- Голосіївський район. Виникло займання на кількох ділянках, вибито вікна більш ніж у 10 будинках, пошкоджені автомобілі.
- Деснянський район. Зафіксовані наслідки удару у нежитловій зоні.
- Оболонський район. Також виявлено пошкодження будівель.
Вже відомо про 18 загиблих та 38 поранених, серед яких десятеро дітей.
Водночас аварійно-рятувальні роботи тривають, тож кількість постраждалих може збільшуватися.