"Нормально" и "прикольно": лучшие мемы из "Холостяка", которые стали вирусными

На прошлой неделе зрители уже узнали, кто стал победительницей самого романтического шоу стран "Холостяк". В течение всего сезона соцсети взрывались мемами относительно участниц и самого Тараса Цимбалюка, который пришел искать любовь.

В финале актер выбрал Надин Головчук, однако зрители не поддержали выбор холостяка по ряду определенных причин. 24 Канал подготовил подборку мемов, чтобы вспомнить, каким был 14-й сезон.

Лучшие мемы из 14-го сезона "Холостяка"

В этом году первые выпуски проекта стали особенными, ведь именно они стали наиболее мемными за предыдущие годы.

К примеру, первой в сети завирусилась поездка девушки верхом на лимузине.

Мемы с девушкой на крыше лимузина / Скриншоты из соцсетей

Еще одна участница 14 сезона "Холостяка" изрядно поразила Тараса и зрителей своим неординарным образом. Ирина, которая работает моделью, пришла на первую вечеринку в большой пушистой розовой шляпе. Что интересно, зрители болели в финале именно за эту участницу, однако решение Цимбалюка перечеркнуло все надежды публики.

Как выглядела участница "Холостяка" в шляпке: смотрите видео онлайн

Мемы с моделью Ириной в розовой шляпке / Скриншоты из соцсетей

После второго выпуска по сети разлетелся мем с Цимбалюком и Хижняк, которые запомнились публике ролями Карпа и Мотри в сериале "Поймать Кайдаша". Сами актеры очень положительно отреагировали на такой креатив публики и даже поделилась мемами в своих соцсетях.

Тарас Цимбалюк и Антонина Хижняк / Скриншот из инстаграма актера

Антонина Хижняк в образе Мотри / Фото из Threads

С каждым новым выпуском появлялись новые мемы. И все чаще их посвящали Тарасу Цимбалюку. Все из-за того, что в некоторых моментах актеру казалось будто не хватало слов, поэтому чаще всего употреблял довольно банальные фразы: "нормально", "прикольно", "класс", "ага", "ого" и так далее.

Впоследствии сеть магазинов "Аврора" придумала ход, что кассы на самообслуживании начали "говорить" коронными фразами Цимбалюка.

Еще один эпизод, который разлетелся на мемы, стало знакомство девушек с мамой Тараса. Зрители предположили, что такими темпами актер никогда не найдет жену, потому что такую свекровь никому не пожелаешь.

Сегодня, 2 января, в эфир выйдет постшоу проекта "Холостяк", где зрители узнают, до сих пор ли вместе Тарас Цимбалюк и Надин Головчук.