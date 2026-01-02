"Нормально" и "прикольно": лучшие мемы из "Холостяка", которые стали вирусными
- Тарас Цимбалюк выбрал Надин Головчук победительницей 14-го сезона "Холостяка", но зрители не поддержали его выбор.
- Мемы с участницами шоу и самим Цимбалюком стали вирусными, в частности те, касающиеся девушки на лимузине и Ирины в розовой шляпке.
На прошлой неделе зрители уже узнали, кто стал победительницей самого романтического шоу стран "Холостяк". В течение всего сезона соцсети взрывались мемами относительно участниц и самого Тараса Цимбалюка, который пришел искать любовь.
В финале актер выбрал Надин Головчук, однако зрители не поддержали выбор холостяка по ряду определенных причин. 24 Канал подготовил подборку мемов, чтобы вспомнить, каким был 14-й сезон.
Лучшие мемы из 14-го сезона "Холостяка"
В этом году первые выпуски проекта стали особенными, ведь именно они стали наиболее мемными за предыдущие годы.
К примеру, первой в сети завирусилась поездка девушки верхом на лимузине.
Мемы с девушкой на крыше лимузина / Скриншоты из соцсетей
Еще одна участница 14 сезона "Холостяка" изрядно поразила Тараса и зрителей своим неординарным образом. Ирина, которая работает моделью, пришла на первую вечеринку в большой пушистой розовой шляпе. Что интересно, зрители болели в финале именно за эту участницу, однако решение Цимбалюка перечеркнуло все надежды публики.
Мемы с моделью Ириной в розовой шляпке / Скриншоты из соцсетей
После второго выпуска по сети разлетелся мем с Цимбалюком и Хижняк, которые запомнились публике ролями Карпа и Мотри в сериале "Поймать Кайдаша". Сами актеры очень положительно отреагировали на такой креатив публики и даже поделилась мемами в своих соцсетях.
С каждым новым выпуском появлялись новые мемы. И все чаще их посвящали Тарасу Цимбалюку. Все из-за того, что в некоторых моментах актеру казалось будто не хватало слов, поэтому чаще всего употреблял довольно банальные фразы: "нормально", "прикольно", "класс", "ага", "ого" и так далее.
Впоследствии сеть магазинов "Аврора" придумала ход, что кассы на самообслуживании начали "говорить" коронными фразами Цимбалюка.
Еще один эпизод, который разлетелся на мемы, стало знакомство девушек с мамой Тараса. Зрители предположили, что такими темпами актер никогда не найдет жену, потому что такую свекровь никому не пожелаешь.
Сегодня, 2 января, в эфир выйдет постшоу проекта "Холостяк", где зрители узнают, до сих пор ли вместе Тарас Цимбалюк и Надин Головчук.