Путиниста Боярского госпитализировали после падения с трехметровой высоты

Российский актер Михаил Боярский, который поддерживает войну России против Украины, упал во время репетиции спектакля в Санкт-Петербурге. После этого путиниста госпитализировали.

Российские СМИ сообщают, что Боярский оступился на сцене и упал с трехметровой высоты на спину на репетиции спектакля "Ромео и Джульетта", передает Show 24. Произошло это 14 апреля.

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Михаила Боярского увезли из театра с переломами ребер и ушибами. В новых спектаклях он пока не появится. Согласно информации российских СМИ, актеру предстоит операция по стабилизации позвонков. Врачи диагностировали путинисту сочетанную травму груди и позвоночника, компрессионные переломы, закрытую травму грудной клетки и ушиб легкого.

По данным телеграм-канала Mash, Боярский упал во время репетиции 14 апреля. Актеру вкололи сильное обезболивающее и он вернулся на сцену. Мужчина обратился к врачам только через два дня, когда ему стало хуже. Вероятно, долгое время путинист не будет появляться на сцене, его также ждет длительное восстановление.

Михаил Боярский поддерживает войну

Стоит отметить, что Михаил Боярский – сторонник режима Владимира Путина, он поддерживает войну, которую Россия развязала против Украины. В 2014 году поддержал оккупацию Крыма Россией.

В 2015 году СБУ внесла Боярского в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. Добавлен в санкционный список Украины, фигурант базы "Миротворец".

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский ввел санкции против российских актеров. Среди них Ирина Апексимова, Виталий Гогунский, Никита Джигурда, Оскар Кучера, Евгений Миронов.