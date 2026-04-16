Это предательство и подлость, – Ясинский резко высказался о Повалий, которая поддерживает Путина и войну

Украинский продюсер Михаил Ясинский дал почти трехчасовое интервью Дмитрию Гордону, в котором среди прочего прокомментировал позицию певицы Таисии Повалий после начала полномасштабной войны.

Она осталась жить и работать в России. Ролик вышел на ютуб-канале "В гостях у Гордона".

Не пропустите YUNA-2026: объявили все имена победителей Национальной музыкальной премии

Ясинский отметил, что, по его мнению, Повалий воспринимает Украину и события вокруг нее в совсем другой "прошивке", чем большинство украинцев, которые здесь сейчас живут.

Продюсер предположил, что мировоззрение Повалий формировалось еще с середины 2000-х годов в определенной среде, которая и повлияла на ее нынешнюю позицию: "Это как Android и iPhone – две абсолютно разные операционные системы. И то, и то мобильный телефон. Но все работает совершенно иначе".

Для нее это не предательство. Для нее это абсолютно понятные вещи. Я ее ни в коем случае не оправдываю – для меня это предательство и подлость. Но я понимаю, почему так происходит,

– отметил Ясинский.

Что известно об антиукраинской позиции Повалий?