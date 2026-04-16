Она осталась жить и работать в России. Ролик вышел на ютуб-канале "В гостях у Гордона".
Ясинский отметил, что, по его мнению, Повалий воспринимает Украину и события вокруг нее в совсем другой "прошивке", чем большинство украинцев, которые здесь сейчас живут.
Продюсер предположил, что мировоззрение Повалий формировалось еще с середины 2000-х годов в определенной среде, которая и повлияла на ее нынешнюю позицию: "Это как Android и iPhone – две абсолютно разные операционные системы. И то, и то мобильный телефон. Но все работает совершенно иначе".
Для нее это не предательство. Для нее это абсолютно понятные вещи. Я ее ни в коем случае не оправдываю – для меня это предательство и подлость. Но я понимаю, почему так происходит,
– отметил Ясинский.
Что известно об антиукраинской позиции Повалий?
- Певица, которая родом из Украины, с 2014 года живет в Москве, где занимается творческой и предпринимательской деятельностью, зарабатывая кровавые рубли.
- В мае 2022 года она выступила на концерте в столице России, посвященном к 9 мая, где цинично исполнила украинскую песню "Рідна мати моя".
- Позже она приняла участие в туре по городам Сибири к 85-летию со дня рождения Иосифа Кобзона – российского певца и пропагандиста, который умер в 2018 году.
- Также Повалий появилась в новогоднем эфире государственного шоу "Голубой огонек", где исполнила "Червону руту" Владимира Ивасюка.
- В 2023 году певица получила гражданство России, окончательно подтвердив свою поддержку страны-террористки.