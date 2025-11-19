Укр Рус
19 ноября, 10:05
3

Михаил Клименко из группы ADAM находится в коме

Мария Примыч
Основні тези
  • Михаил Клименко из группы ADAM находится в коме из-за туберкулезного менингита и нуждается в финансовой помощи для лечения.
  • Стоимость одного дня лечения превышает 25 тысяч гривен, и близкие призывают присоединиться к сбору средств.

Михаил Клименко из группы ADAM находится в коме. Артист борется с тяжелой болезнью.

Об этом сообщили на инстаграм-странице группы ADAM, пишет 24 Канал. В заметке попросили молиться за Михаила.

Друзья, Миша Клименко (Adam) уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью – туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме, 
– говорится в заметке.

Михаил Клименко в коме / Фото из инстаграма группы ADAM

Согласно сообщению, один день лечения стоит более 25 тысяч гривен. Близкие Клименко попросили присоединиться к сбору денег, если есть возможность.

Важно! Приобщиться к сбору средств на лечение Михаила Клименко можно по ссылке (конверт в Приват24). Также оставляем номер карты – 5168752144133520.

В комментариях под сообщением поклонники и коллеги Михаила выражают свою поддержку.

  • Владимир Дантес: "Поможем!"
  • Анатолий Анатолич: "Миша, я верю, ты сможешь".
  • ROXOLANA: "Верим, что все будет хорошо! Скорейшего выздоровления".
  • Виталий Козловский: "Миша, мы с тобой. Выздоравливай".
  • Мишель Андраде: "Миша! Я верю! Уверена, справимся!"
  • Оля Цибульская: "Миша, мы верим и рядом".
  • alyona alyona: "Сил и здоровья. Ты нам очень нужен".

Коротко о Михаиле Клименко

  • В 2015 году Михаил Клименко и Саша Норова основали в Киеве группу ADAM.

  • Среди самых известных песен коллектива: "Медленно", "Такую как есть", "Ау ау", "Среди зимы".

  • Михаил и Саша – супруги. Они воспитывают двоих детей. Влюбленные рассказывали, что совместная работа хорошо влияет на их отношения: "Только нас скрепляет, сближает. Нам нравится быть везде вместе, все делать вместе. Мы скучаем, когда не вместе. Разъезжаемся на часок и уже скучаем друг по другу".