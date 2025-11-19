Михаил Клименко из группы ADAM находится в коме
- Михаил Клименко из группы ADAM находится в коме из-за туберкулезного менингита и нуждается в финансовой помощи для лечения.
- Стоимость одного дня лечения превышает 25 тысяч гривен, и близкие призывают присоединиться к сбору средств.
Михаил Клименко из группы ADAM находится в коме. Артист борется с тяжелой болезнью.
Об этом сообщили на инстаграм-странице группы ADAM, пишет 24 Канал. В заметке попросили молиться за Михаила.
Друзья, Миша Клименко (Adam) уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью – туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме,
– говорится в заметке.
Согласно сообщению, один день лечения стоит более 25 тысяч гривен. Близкие Клименко попросили присоединиться к сбору денег, если есть возможность.
Важно! Приобщиться к сбору средств на лечение Михаила Клименко можно по ссылке (конверт в Приват24). Также оставляем номер карты – 5168752144133520.
В комментариях под сообщением поклонники и коллеги Михаила выражают свою поддержку.
- Владимир Дантес: "Поможем!"
- Анатолий Анатолич: "Миша, я верю, ты сможешь".
- ROXOLANA: "Верим, что все будет хорошо! Скорейшего выздоровления".
- Виталий Козловский: "Миша, мы с тобой. Выздоравливай".
- Мишель Андраде: "Миша! Я верю! Уверена, справимся!"
- Оля Цибульская: "Миша, мы верим и рядом".
- alyona alyona: "Сил и здоровья. Ты нам очень нужен".
Коротко о Михаиле Клименко
В 2015 году Михаил Клименко и Саша Норова основали в Киеве группу ADAM.
Среди самых известных песен коллектива: "Медленно", "Такую как есть", "Ау ау", "Среди зимы".
Михаил и Саша – супруги. Они воспитывают двоих детей. Влюбленные рассказывали, что совместная работа хорошо влияет на их отношения: "Только нас скрепляет, сближает. Нам нравится быть везде вместе, все делать вместе. Мы скучаем, когда не вместе. Разъезжаемся на часок и уже скучаем друг по другу".