Михаил Клименко из группы ADAM находится в коме. Артист борется с тяжелой болезнью.

Об этом сообщили на инстаграм-странице группы ADAM, пишет 24 Канал. В заметке попросили молиться за Михаила.

Не пропустите Голливудский актер Лиев Шрайбер, который поддерживает Украину, попал в больницу

Друзья, Миша Клименко (Adam) уже два месяца ведет борьбу с тяжелой болезнью – туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации Миша находится в коме,

– говорится в заметке.

Михаил Клименко в коме / Фото из инстаграма группы ADAM

Согласно сообщению, один день лечения стоит более 25 тысяч гривен. Близкие Клименко попросили присоединиться к сбору денег, если есть возможность.

Важно! Приобщиться к сбору средств на лечение Михаила Клименко можно по ссылке (конверт в Приват24). Также оставляем номер карты – 5168752144133520.

В комментариях под сообщением поклонники и коллеги Михаила выражают свою поддержку.

Владимир Дантес : "Поможем!"

: "Поможем!" Анатолий Анатолич : "Миша, я верю, ты сможешь".

: "Миша, я верю, ты сможешь". ROXOLANA : "Верим, что все будет хорошо! Скорейшего выздоровления".

: "Верим, что все будет хорошо! Скорейшего выздоровления". Виталий Козловский : "Миша, мы с тобой. Выздоравливай".

: "Миша, мы с тобой. Выздоравливай". Мишель Андраде : "Миша! Я верю! Уверена, справимся!"

: "Миша! Я верю! Уверена, справимся!" Оля Цибульская : "Миша, мы верим и рядом".

: "Миша, мы верим и рядом". alyona alyona: "Сил и здоровья. Ты нам очень нужен".

Коротко о Михаиле Клименко