"Невыносимая боль": KOLA, PARFENIUK и другие эмоционально отреагировали на смерть вокалиста группы ADAM
- Украинский шоу-бизнес всколыхнула новость о смерти вокалиста группы ADAM Михаила Клименко, который умер 7 декабря от туберкулезного менингита.
- Коллеги и друзья, такие как Анатолий Анатолич, PARFENIUK, Рамина Эсхакзай, Григорий Решетник, Lida Lee, ROXOLANA, Инна Белень и KOLA, выразили соболезнования и вспомнили Михаила теплыми словами в социальных сетях.
7 декабря украинский шоу-бизнес всколыхнула шокирующая новость о смерти 38-летнего вокалиста группы ADAM Михаила Клименко.
Друзья, коллеги и поклонники прокомментировали это трагическое известие. Они поделились воспоминаниями о Михаиле и выразили слова поддержки его родным, передает 24 Канал.
К теме Умер Михаил Клименко – фронтмен группы ADAM
Анатолий Анатолич
Шоумен вспомнил знакомство с Михаилом и его женой Александрой. Оказывается, это произошло еще в 2018 году на съемках "Зе Интервьюер".
Какая между ними энергия (не пишу "была"), какая сильная любовь и страсть, но Миши сегодня утром не стало. Не смог побороть болезнь. Очень жаль. Очень жаль всех фанов, друзей, но невыразимо жаль Сашу, любовь всей жизни Михаила, их замечательных детей,
– подчеркнул Анатолич и показал видео с группой ADAM.
PARFENIUK
Поделился архивным фото с Михаилом Клименко в инстаграме.
Покойся с миром, брат. Нам тебя так не будет хватать,
– написал Илья.
PARFENIUK отреагировал на смерть Михаила Клименко из группы ADAM / Скриншот из инстаграм-сторис
PARFENIUK отреагировал на смерть Михаила Клименко из группы ADAM / Скриншот из инстаграм-сторис
Для справки! Незадолго до того, как Михаил заболел, PARFENIUK с группой ADAM записали совместный трек "Твоя красота спасет мир".
Рамина Эсхакзай
Интервьюер выразила соболезнования семье, близким и поклонникам группы ADAM и написала: "Страшная боль".
Григорий Решетник также прокомментировал трагическую новость в собственных инстаграм-сторис.
Невозможно поверить. Самые искренние соболезнования родным и близким,
– написал телеведущий.
Lida Lee
Исполнительница опубликовала фото Михаила с женой и отметила, что Клименко был невероятным артистом и человеком, который умел касаться сердец.
Свет талантов не угасает. Вечная память,
– написала Lida Lee.
ROXOLANA
Певица тоже поделилась с подписчиками трагической новостью и отметила, что ей "в это просто не хочется верить".
Инна Белень
Победительница "Холостяка-13" призналась, что была фанаткой творчества Михаила Клименко и хотела, чтобы он выступил на ее свадьбе.
Он пел сердцем и душой. Жаль, что жизнь оборвалась так рано – впереди было еще столько песен, концертов, творческих мечтаний... Мир потерял настоящий талант,
– написала Инна.
KOLA
Артистка вышла в инстаграм-сторис со слезами на глазах. Анастасия дружила с Михалом и его женой.
Это невыносимая боль. Миша, твои песни будут жить вечно и я буду вспоминать тебя всегда с улыбкой и любовью. Сашуня моя, я с тобой мыслями и всем сердцем,
– написала KOLA
Что известно о смерти Михаила Клименко?
- Более 2 месяцев артист боролся с тяжелой болезнью – туберкулезным менингитом. Это форма туберкулеза, которая поражает не легкие, а оболочки головного или спинного мозга.
- Он длительное время лечился, был в реанимации, а затем попал в кому.
- Утром 7 декабря сердце Михаила остановилось.