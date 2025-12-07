"Невыносимая боль": KOLA, PARFENIUK и другие эмоционально отреагировали на смерть вокалиста группы ADAM

7 декабря украинский шоу-бизнес всколыхнула шокирующая новость о смерти 38-летнего вокалиста группы ADAM Михаила Клименко.

Друзья, коллеги и поклонники прокомментировали это трагическое известие. Они поделились воспоминаниями о Михаиле и выразили слова поддержки его родным, передает 24 Канал.

Анатолий Анатолич

Шоумен вспомнил знакомство с Михаилом и его женой Александрой. Оказывается, это произошло еще в 2018 году на съемках "Зе Интервьюер".

Какая между ними энергия (не пишу "была"), какая сильная любовь и страсть, но Миши сегодня утром не стало. Не смог побороть болезнь. Очень жаль. Очень жаль всех фанов, друзей, но невыразимо жаль Сашу, любовь всей жизни Михаила, их замечательных детей,

– подчеркнул Анатолич и показал видео с группой ADAM.

PARFENIUK

Поделился архивным фото с Михаилом Клименко в инстаграме.

Покойся с миром, брат. Нам тебя так не будет хватать,

– написал Илья.



PARFENIUK отреагировал на смерть Михаила Клименко из группы ADAM / Скриншот из инстаграм-сторис





Для справки! Незадолго до того, как Михаил заболел, PARFENIUK с группой ADAM записали совместный трек "Твоя красота спасет мир".

Рамина Эсхакзай

Интервьюер выразила соболезнования семье, близким и поклонникам группы ADAM и написала: "Страшная боль".

Рамина Эсхакзай отреагировала на смерть Михаила Клименко из группы ADAM / Скриншот из инстаграм-сторис

Григорий Решетник также прокомментировал трагическую новость в собственных инстаграм-сторис.

Невозможно поверить. Самые искренние соболезнования родным и близким,

– написал телеведущий.

Григорий Решетник отреагировал на смерть Михаила Клименко из группы ADAM / Скриншот из инстаграм-сторис

Lida Lee

Исполнительница опубликовала фото Михаила с женой и отметила, что Клименко был невероятным артистом и человеком, который умел касаться сердец.

Свет талантов не угасает. Вечная память,

– написала Lida Lee.

Lida Lee отреагировала на смерть Михаила Клименко из группы ADAM / Скриншот из инстаграм-сторис

ROXOLANA

Певица тоже поделилась с подписчиками трагической новостью и отметила, что ей "в это просто не хочется верить".

ROXOLANA отреагировала на смерть Михаила Клименко из группы ADAM / Скриншот из инстаграм-сторис

Инна Белень

Победительница "Холостяка-13" призналась, что была фанаткой творчества Михаила Клименко и хотела, чтобы он выступил на ее свадьбе.

Он пел сердцем и душой. Жаль, что жизнь оборвалась так рано – впереди было еще столько песен, концертов, творческих мечтаний... Мир потерял настоящий талант,

– написала Инна.

Инна Белень отреагировала на смерть Михаила Клименко из группы ADAM / Скриншот из инстаграм-сторис

KOLA

Артистка вышла в инстаграм-сторис со слезами на глазах. Анастасия дружила с Михалом и его женой.

Это невыносимая боль. Миша, твои песни будут жить вечно и я буду вспоминать тебя всегда с улыбкой и любовью. Сашуня моя, я с тобой мыслями и всем сердцем,

– написала KOLA

KOLA отреагировала на смерть Михаила Клименко / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о смерти Михаила Клименко?