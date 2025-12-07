"Нестерпний біль": KOLA, PARFENIUK та інші емоційно відреагували на смерть вокаліста гурту ADAM

7 грудня український шоубізнес сколихнула шокуюча новина про смерть 38-річного вокаліста гурту ADAM Михайла Клименка.

Друзі, колеги та шанувальники прокоментували цю трагічну звістку. Вони поділилися спогадами про Михайла та висловили слова підтримки його рідним, передає 24 Канал.

До теми Помер Михайло Клименко – фронтмен гурту ADAM

Анатолій Анатоліч

Шоумен пригадав знайомство з Михайлом та його дружиною Олександрою. Виявляється, це сталося ще у 2018 році на зйомках "Зе Інтерв'юер".

Яка між ними енергія(не пишу "була"), яка сильна любов і пристрасть, але Міші сьогодні вранці не стало. Не зміг побороти хворобу. Дуже шкода. Дуже шкода всіх фанів, друзів, але невимовно шкода Сашу, кохання всього життя Михайла, їхніх чудових дітей,

– підкреслив Анатоліч і показав відео з гуртом ADAM.

PARFENIUK

Поділився архівним фото з Михайлом Клименком в інстаграмі.

Спочивай з миром, брат. Нам тебе так не вистачатиме,

– написав Ілля.



PARFENIUK відреагував на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс





PARFENIUK відреагував на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для довідки! Незадовго до того, як Михайло захворів, PARFENIUK з гуртом ADAM записали спільний трек "Твоя краса врятує світ".

Раміна Есхакзай

Інтерв'юерка висловила співчуття родині, близьким та прихильникам гурту ADAM і написала: "Страшний біль".

Раміна Есхакзай відреагувала на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс

Григорій Решетник також прокоментував трагічну новину у власних інстаграм-сторіс.

Несила повірити. Найщиріші співчуття рідним і близьким,

– написав телеведучий.

Григорій Решетник відреагував на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс

Lida Lee

Виконавиця опублікувала фото Михайла з дружиною і зазначила, що Клименко був неймовірним артистом і людиною, яка вміла торкатися сердець.

Світло талантів не згасає. Вічна пам'ять,

– написала Lida Lee.

Lida Lee відреагувала на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс

ROXOLANA

Співачка теж поділилась з підписниками трагічною новиною і зазначила, що їй "у це просто не хочеться вірити".

ROXOLANA відреагувала на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інна Бєлєнь

Переможниця "Холостяка-13" зізналася, що була фанаткою творчості Михайла Клименка і хотіла, щоб він виступив на її весіллі.

Він співав серцем і душею. Шкода, що життя обірвалося так рано – попереду було ще стільки пісень, концертів, творчих мрій... Світ втратив справжній талант,

– написала Інна.

Інна Бєлєнь відреагувала на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс

KOLA

Артистка вийшла в інстаграм-сторіс зі сльозами на очах. Анастасія дружила з Михалом та його дружиною.

Це нестерпний біль. Мішо, твої пісні будуть жити вічно і я буду згадувати тебе завжди з усмішкою та любов'ю. Сашуня моя, я з тобою думками та всім серцем,

– написала KOLA

KOLA відреагувала на смерть Михайла Клименка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про смерть Михайла Клименка?