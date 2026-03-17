Три месяца после трагедии: вдова фронтмена ADAM откровенно рассказала, как переживает потерю
- Александра Норова, вдова Михаила Клименко, рассказала о том, как переживает потерю мужа, сосредотачиваясь на проживании каждого дня и творчестве.
- Михаил Клименко умер 7 декабря 2025 года от туберкулезного менингита после длительной борьбы с болезнью; прощание с ним состоялось 9 декабря в Киеве.
В конце прошлого года украинский шоу-бизнес всколыхнула трагическая новость о смерти фронтмена группы ADAM Михаила Клименко. Его жена Александра Норова впервые за три месяца откровенно рассказала, как переживает потерю любимого.
Об этом она сказала в программе "Тур звездами", которая выходит на ютуб-канале "Радио Люкс".
На самом деле, в душе у меня просто буря и боль. Но надо жить,
– отметила женщина.
По словам Александры, сейчас она не думает о творчестве, а сосредотачивается на том, чтобы прожить каждый день.
Я думаю, чтобы прожить этот день до вечера. Сделаю какие-то дела – и дальше по кругу. Купила себе скетчбук, чтобы рисовать, и пишу стихи о своей боли,
– призналась Норова.
К психологу она пока не обращалась – справиться с эмоциями ей помогают друзья. Также Александра находит утешение в культуре: посещает спектакли и концерты любимых артистов. В финансовом плане Норову и их с Михаилом детей поддерживают близкие друзья.
Мне много ничего не надо, и пока что я справляюсь. Дальше – не знаю что делать,
– призналась Александра.
Деньги, собранные поклонниками после смерти Клименко, Норова пока не тратила.
Что известно о смерти Михаила Клименко?
- Вокалист группы ADAM ушел из жизни 7 декабря 2025 года после длительной борьбы с тяжелой болезнью – туберкулезным менингитом.
- Его коллега, певец PARFENIUK, рассказывал, что ранее музыкант имел серьезные проблемы со спиной. Во время лечения он принимал препараты, и, по словам артиста, именно это могло стать предпосылкой развития заболевания.
- Прощание с Михаилом состоялось 9 декабря в Киеве – церемонию организовали в Национальной филармонии Украины.
- Отдать дань уважения Клименко пришли его ближайшие – родители, жена и дети, а также поклонники и коллеги по сцене. Среди присутствующих были и известные артисты, в частности Владимир Дантес, KOLA, alyona alyona, MONATIK, Александр Педан, Геля Зозуля и ROXOLANA.
- Артиста похоронили в селе Лубянка в Киевской области. У него остались жена Александра, а также двое детей – сын Марк и дочь Нина.