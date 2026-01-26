Коллега Михаила Клименко рассказал, каким был фронтмен ADAM при жизни

Прошло более двух месяцев с тех пор, как ушел из жизни Михаил Клименко, фронтмен группы ADAM. Его коллега, музыкальный продюсер и автор песен Роман Черенов (Morphom) рассказал, каким был музыкант при жизни.

Воспоминаниями об артисте Роман поделился в интервью для издания OBOZ.UA.

Интересно Экс-участница "Холостяка-14" объяснила, почему заплатила СТБ штраф в размере 5 тысяч долларов

Как рассказал Morphom, Клименко был человеком, который на 100% посвящал себя творчеству.

Он запомнился мне как человек, который не разменивается на мелочи, а делает свою работу. А еще, как ни странно, был очень скромным. Артист должен быть аутентичным, не повторять условный тренд, а осознавать, чем он отличается. Адам с женой Сашей снимали простые видео, не пытались изображать кого-то, а делали то, что становится популярным буквально только сейчас – быть не вылизанной картинкой, а тем, кем ты есть на самом деле,

– отметил Роман Черенов.

Что известно о смерти Михаила Клименко?