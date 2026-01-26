Воспоминаниями об артисте Роман поделился в интервью для издания OBOZ.UA.
Как рассказал Morphom, Клименко был человеком, который на 100% посвящал себя творчеству.
Он запомнился мне как человек, который не разменивается на мелочи, а делает свою работу. А еще, как ни странно, был очень скромным. Артист должен быть аутентичным, не повторять условный тренд, а осознавать, чем он отличается. Адам с женой Сашей снимали простые видео, не пытались изображать кого-то, а делали то, что становится популярным буквально только сейчас – быть не вылизанной картинкой, а тем, кем ты есть на самом деле,
– отметил Роман Черенов.
Что известно о смерти Михаила Клименко?
- Музыкант умер 7 декабря 2025 года в возрасте 38 лет.
- Несколько месяцев перед смертью он боролся с тяжелым заболеванием – туберкулезным менингитом.
- По информации коллеги, артиста Parfeniuk, у Михаила были проблемы со спиной, которые он лечил. На фоне приема медикаментов у него и развилась болезнь.
- Музыканта похоронили в селе Лубянка, что в Киевской области.
- У Клименко осталась жена Александра и двое детей: сын Марк и дочь Нина.