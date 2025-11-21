Ты нам нужен, – жена тяжелобольного фронтмена группы ADAM трогательно обратилась к нему

Саша Норова, жена Михаила Клименко, трогательно обратилась к нему. Несколько дней назад стало известно, что фронтмен группы ADAM борется с тяжелой болезнью.

Норова обратилась к любимому в день рождения их сына Марка. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Вчера, 20 ноября, сыну Саши Норовой и Михаила Клименко, Марку, исполнилось 15 лет. Певица опубликовала совместное фото с сыном, на котором нежно обнимает его.

Мишенька, у нашего Марка сегодня день рождения. 15 лет. Мы загадали желание только одно. Ты нам нужен,

– написала Норова.

Саша Норова обратилась к мужу / Скриншот из инстаграма певицы

Она также в очередной раз попросила молиться на мужа.

Жена Михаила Клименко попросила молиться за него / Скриншот из инстаграма Норовой

Напомним, что Норова и Клименко воспитывают двоих детей. В интервью ТыКиев артисты делились, что они одарены музыкально и эстетически. В то же время Саша и Михаил хотят, чтобы дети сами выбрали свою профессию.

Дети посещают различные кружки, дома у нас много музыкальных инструментов, мы часто играем вместе, но в музыкальную школу они не ходят. Мы хотим, чтобы они выбрали сами свое будущее, ведь профессия артиста или музыканта только на первый взгляд кажется легкой, она требует очень много труда и времени. Дети видят, как мы работаем, и если им это будет по душе, мы их во всем поддержим,

– говорили участники группы ADAM.

Что известно о состоянии здоровья Михаила Клименко?