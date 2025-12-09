Я так молилась, кричала, – жена Михаила Клименко довела до слез речью на его похоронах
- 9 декабря в Национальной филармонии в Киеве состоялась прощальная церемония с фронтменом группы ADAM Михаилом Клименко, на которой его жена произнесла эмоциональную речь.
- Михаил Клименко несколько месяцев боролся с туберкулезным менингитом, впал в кому 19 ноября и умер 7 декабря; его тело похоронят в Лубянке.
9 декабря в Национальной филармонии в Киеве состоялась прощальная церемония с фронтменом группы ADAM Михаилом Клименко. Родители музыканта, его жена и двое детей присутствовали на церемонии.
И любимая певца произнесла щемящую речь о муже. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание ТСН.
К теме Я благодарю Бога за эту любовь, – жена Михаила Клименко растрогала обращением к нему
Александра Норова поблагодарила Михаила за любовь, поддержку, музыку и их детей.
Очень тяжело мне говорить, но в сердце огромная боль и в душе пустота. Я уверена на 100 процентов, что прожила почти 18 лет с Мишей в неземной любви... Я тебя очень люблю и буду любить всю свою жизнь. Ты навсегда в моем сердце останешься. Я так молилась, кричала, но, видимо, у Бога свои планы на всех нас,
– со слезами на глазах проговорила Саша.
Вас также может заинтересовать Они называли свои отношения благословением: история любви Клименко и Норовой из группы ADAM
Она также вспомнила, как "Мишина душа дала знак, что уходит" – вечером перед тем, как на следующее утро сердце Клименко остановилось.
Я приехала домой и увидела божью коровку, такая маленькая и летает возле меня. И тогда я поняла, что это Миша. Даже с ней говорила. А потом на следующий день приехала, уже после того, как знала, что Миша умер, а ее уже нет,
– поделилась вдова музыканта.
Заметим, что накануне Александра также посвятила мужу пост в инстаграме.
Что известно о смерти Михаила Клименко?
- Фронтмен группы ADAM несколько месяцев боролся с туберкулезным менингитом.
- 19 ноября стало известно, что он впал в кому, а 7 декабря Михаил умер.
- Тело музыканта похоронят в Лубянке. Сам Клименко родился и вырос в Гостомеле, однако после начала полномасштабного вторжения семья певца переехала в Лубянку, которая стала для них новым домом.