Я так молилась, кричала, – жена Михаила Клименко довела до слез речью на его похоронах

9 декабря в Национальной филармонии в Киеве состоялась прощальная церемония с фронтменом группы ADAM Михаилом Клименко. Родители музыканта, его жена и двое детей присутствовали на церемонии.

И любимая певца произнесла щемящую речь о муже.

Александра Норова поблагодарила Михаила за любовь, поддержку, музыку и их детей.

Очень тяжело мне говорить, но в сердце огромная боль и в душе пустота. Я уверена на 100 процентов, что прожила почти 18 лет с Мишей в неземной любви... Я тебя очень люблю и буду любить всю свою жизнь. Ты навсегда в моем сердце останешься. Я так молилась, кричала, но, видимо, у Бога свои планы на всех нас,

– со слезами на глазах проговорила Саша.

Она также вспомнила, как "Мишина душа дала знак, что уходит" – вечером перед тем, как на следующее утро сердце Клименко остановилось.

Я приехала домой и увидела божью коровку, такая маленькая и летает возле меня. И тогда я поняла, что это Миша. Даже с ней говорила. А потом на следующий день приехала, уже после того, как знала, что Миша умер, а ее уже нет,

– поделилась вдова музыканта.

Заметим, что накануне Александра также посвятила мужу пост в инстаграме.

Что известно о смерти Михаила Клименко?