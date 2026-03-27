Эксректор университета культуры и исполнитель "Вареничков": где сейчас Михаил Поплавский
- Михаил Поплавский, бывший ректор Киевского университета культуры и искусств, подозревается в участии в коррупционной схеме с растратой бюджетных средств.
- Обыски были проведены непосредственно у Поплавского, но на данный момент ему не было объявлено подозрение и он не задержан.
Певец, депутат, педагог, народный артист, продюсер, телеведущий – все эти роли принадлежат Михаилу Поплавскому, который уже десятки лет занимает передовые места в инфопространстве. Однако мало кто знает, что об успешности он мечтал едва ли не с детства. А сегодня стало известно, что к бывшему ректору пришли с обысками.
Михаил Поплавский родом из села Мечиславка, что на Кировоградщине. После окончания школы поступил в профессионально-техническое училище № 25 г. Горловка Донецкой области по специальности "машинист электровоза в шахте". Казалось бы, что с таким образованием шансы на невероятный успех просто мизерные, однако будущая звезда не оставляла надежд и веры в лучшее будущее. Как Поплавскому удалось стать успешным, свободно ли его сердце сегодня и где он сейчас, читайте в материале 24 Канала.
Путь к артисту и ректору университета
Позже Михаил отслужил в армии и работал директором дома культуры села Большие Трояны Кировоградской области. В 25 лет поступил в Киевский государственный институт культуры, который закончил с отличием.
В 1993 году возглавил заведение, которое выпускало библиотекарей и директоров сельских домов культуры, став самым молодым ректором в Украине. В тот период Поплавский представил проект "образ поющего ректора", чтобы раскрутить Киевский университет культуры. Тогда он впервые вышел на сцену с песней "Юный орел".
Очень трудно было войти в образ "юного орла", а еще труднее – из него выйти,
– признавался артист в одном из интервью.
Творческая карьера певца по-настоящему масштабная, но и иногда даже эпатажная. Поплавский выпустил более 50 клипов, презентовал более 200 песен, а также собрал сотни концертов. Отметим, что, видимо, образ "поющего ректора" сделал свое дело, ведь сегодня каждый знает о Киевском национальном университете культуры и искусств. С 1993 по 2015 годы мужчина был ректором вуза, а в 2021 году его избрали президентом КНУКиИ. За кандидатуру Поплавского проголосовало 685 избирателей, что составило 98% голосов.
В 1997 году артист основал всеукраинский детский телевизионный конкурс "Шаг к звездам". Дети со всех уголков Украины могли приехать на проект, чтобы продемонстрировать свой талант. Единственным условием было то, что песни должны звучать вживую только на украинском языке.
В 2004 году создал патриотический проект "Наша песня", в котором легендарные исполнители и начинающие имели возможность продемонстрировать новую украинскую музыку в произвольных жанрах. Позже программа трансформировалась в "Украинскую песню года".
Украинская песня – это то, что нас объединяет, это наша душа и сила. В каждой песне заложены глубокие смыслы, история нашей страны, ее традиции, стремление к самоопределению и свободе, любовь к родному краю, оптимизм и вера в большое будущее Украины,
– говорил Михаил Поплавский.
Интересный факт, что в апреле 2012 года команда Поплавского организовала музыкальный телемарафон "Песня объединяет нас!", который смотрели в 150 странах мира. Марафон вошел в Книгу рекордов Гиннеса в категории "Самый длительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире". Он длился 110 часов 3 минуты и 27 секунд.
Стоит отметить и то, что песни и клипы артиста стали "народными". К примеру, можно вспомнить такие, как: "Сало", "Варенички мої", "Батько", "Роки летять" и другие.
Личная жизнь
Знаменитость почти никогда не делится в публичном пространстве темой личной жизни. Однако СМИ известно, что впервые певец женился в 24 года. Его избранницей стала односельчанка Людмила Глимбиевская, однако этот брак продержался всего лишь год.
Во второй раз артист женился также на женщине Людмиле. Через несколько лет у пары родился сын Александр.
Известно, что Людмила всегда оставалась в тени звездного мужа. Поговаривают, что пара рассталась еще в далеком 2009 году, и сам Поплавский неоднократно подчеркивает, что его сердце свободно.
Артист довольно редко делится семейными фотографиями. О его сыне известно то, что он уже имеет свою семью и воспитывает мальчика.
Михаил Поплавский с сыном в молодые годы и сейчас / Фото из инстаграма певца
В 2022 году мужчина выпустил песню и клип под названием "Син мій". К слову, в ролике снялся внук артиста.
Где сейчас и чем занимается Михаил Поплавский?
Поплавский активно популяризируется в соцсетях, снимает видео, которые собирают немало просмотров, лайков и комментариев, а также он мечтает устроить гранд-шоу "Украина, вперед!", которого еще не видела Украина, и хочет вернуть на телеэкраны те проекты, которые всегда нравились публике.
По словам ректора, он активно помогает ВСУ, хотя не любит говорить об этом. В частности перечислил 1 миллион гривен, покупал бронированные автомобили для пограничников и других подразделений ВСУ.
10 февраля 2026 года стало известно, что у ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского завершился срок действия контракта.
Сегодня в Офисе генпрокурора и в Офисе генпрокурора и Службе безопасности Украины сообщили, что в Киевском университете культуры обнаружили коррупционную схему, связанную с растратой бюджетных средств, с участием служащих Министерства образования и науки Украины.
Подозреваемым, среди которых и бывший ректор Михаил Поплавский, грозит до 12 лет лишения свободы, а досудебное расследование продолжается.
Источники 24 Канала в правоохранительных органах уточнили, что обыск был непосредственно у Поплавского, однако пока ректора не задерживали и подозрение ему не объявляли.