Эксректор университета культуры и исполнитель "Вареничков": где сейчас Михаил Поплавский

Певец, депутат, педагог, народный артист, продюсер, телеведущий – все эти роли принадлежат Михаилу Поплавскому, который уже десятки лет занимает передовые места в инфопространстве. Однако мало кто знает, что об успешности он мечтал едва ли не с детства. А сегодня стало известно, что к бывшему ректору пришли с обысками.

Михаил Поплавский родом из села Мечиславка, что на Кировоградщине. После окончания школы поступил в профессионально-техническое училище № 25 г. Горловка Донецкой области по специальности "машинист электровоза в шахте". Казалось бы, что с таким образованием шансы на невероятный успех просто мизерные, однако будущая звезда не оставляла надежд и веры в лучшее будущее. Как Поплавскому удалось стать успешным, свободно ли его сердце сегодня и где он сейчас, читайте в материале 24 Канала.

Также интересно Певица Камалия раскрыла свой рекордный месячный заработок

Путь к артисту и ректору университета

Позже Михаил отслужил в армии и работал директором дома культуры села Большие Трояны Кировоградской области. В 25 лет поступил в Киевский государственный институт культуры, который закончил с отличием.

Михаил Поплавский в 1968 году / Фото из инстаграма артиста

В 1993 году возглавил заведение, которое выпускало библиотекарей и директоров сельских домов культуры, став самым молодым ректором в Украине. В тот период Поплавский представил проект "образ поющего ректора", чтобы раскрутить Киевский университет культуры. Тогда он впервые вышел на сцену с песней "Юный орел".

Михаил Поплавский – "Юный орел" (1995 год): смотрите видео онлайн

Очень трудно было войти в образ "юного орла", а еще труднее – из него выйти,

– признавался артист в одном из интервью.

Творческая карьера певца по-настоящему масштабная, но и иногда даже эпатажная. Поплавский выпустил более 50 клипов, презентовал более 200 песен, а также собрал сотни концертов. Отметим, что, видимо, образ "поющего ректора" сделал свое дело, ведь сегодня каждый знает о Киевском национальном университете культуры и искусств. С 1993 по 2015 годы мужчина был ректором вуза, а в 2021 году его избрали президентом КНУКиИ. За кандидатуру Поплавского проголосовало 685 избирателей, что составило 98% голосов.

Михаил Поплавский / Фото из инстаграма президента КНУКиИ

В 1997 году артист основал всеукраинский детский телевизионный конкурс "Шаг к звездам". Дети со всех уголков Украины могли приехать на проект, чтобы продемонстрировать свой талант. Единственным условием было то, что песни должны звучать вживую только на украинском языке.

Всеукраинский детский телевизионный конкурс "Крок до зірок" / Фото инстаграма Поплавского

В 2004 году создал патриотический проект "Наша песня", в котором легендарные исполнители и начинающие имели возможность продемонстрировать новую украинскую музыку в произвольных жанрах. Позже программа трансформировалась в "Украинскую песню года".

Украинская песня – это то, что нас объединяет, это наша душа и сила. В каждой песне заложены глубокие смыслы, история нашей страны, ее традиции, стремление к самоопределению и свободе, любовь к родному краю, оптимизм и вера в большое будущее Украины,

– говорил Михаил Поплавский.

Интересный факт, что в апреле 2012 года команда Поплавского организовала музыкальный телемарафон "Песня объединяет нас!", который смотрели в 150 странах мира. Марафон вошел в Книгу рекордов Гиннеса в категории "Самый длительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире". Он длился 110 часов 3 минуты и 27 секунд.

Телемарафон украинской песни, 2012 год / Фото из инстаграма артиста

Стоит отметить и то, что песни и клипы артиста стали "народными". К примеру, можно вспомнить такие, как: "Сало", "Варенички мої", "Батько", "Роки летять" и другие.

Михаил Поплавский – "Сало": смотрите видео онлайн

Личная жизнь

Знаменитость почти никогда не делится в публичном пространстве темой личной жизни. Однако СМИ известно, что впервые певец женился в 24 года. Его избранницей стала односельчанка Людмила Глимбиевская, однако этот брак продержался всего лишь год.

Во второй раз артист женился также на женщине Людмиле. Через несколько лет у пары родился сын Александр.

Михаил Поплавский с женой и сыном / Фото из открытых источников

Известно, что Людмила всегда оставалась в тени звездного мужа. Поговаривают, что пара рассталась еще в далеком 2009 году, и сам Поплавский неоднократно подчеркивает, что его сердце свободно.

Артист довольно редко делится семейными фотографиями. О его сыне известно то, что он уже имеет свою семью и воспитывает мальчика.

Михаил Поплавский с сыном в молодые годы и сейчас / Фото из инстаграма певца

В 2022 году мужчина выпустил песню и клип под названием "Син мій". К слову, в ролике снялся внук артиста.

Михаил Поплавский – "Син мій": смотрите видео онлайн

Где сейчас и чем занимается Михаил Поплавский?

Поплавский активно популяризируется в соцсетях, снимает видео, которые собирают немало просмотров, лайков и комментариев, а также он мечтает устроить гранд-шоу "Украина, вперед!", которого еще не видела Украина, и хочет вернуть на телеэкраны те проекты, которые всегда нравились публике.

По словам ректора, он активно помогает ВСУ, хотя не любит говорить об этом. В частности перечислил 1 миллион гривен, покупал бронированные автомобили для пограничников и других подразделений ВСУ.

10 февраля 2026 года стало известно, что у ректора Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского завершился срок действия контракта.

Сегодня в Офисе генпрокурора и в Офисе генпрокурора и Службе безопасности Украины сообщили, что в Киевском университете культуры обнаружили коррупционную схему, связанную с растратой бюджетных средств, с участием служащих Министерства образования и науки Украины.

Подозреваемым, среди которых и бывший ректор Михаил Поплавский, грозит до 12 лет лишения свободы, а досудебное расследование продолжается.

Источники 24 Канала в правоохранительных органах уточнили, что обыск был непосредственно у Поплавского, однако пока ректора не задерживали и подозрение ему не объявляли.