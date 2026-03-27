Михайло Поплавський родом із села Мечиславка, що на Кіровоградщині. Після закінчення школи вступив до професійно-технічного училища № 25 м. Горлівка Донецької області за спеціальністю "машиніст електровоза в шахті". Здавалось би, що з такою освітою шанси на неймовірний успіх просто мізерні, однак майбутня зірка не полишала сподівань і віри у краще майбутнє. Як Поплавському вдалось стати успішним, чи вільне його серце сьогодні та де він зараз, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Шлях до артиста та ректора університету

Пізніше Михайло відслужив в армії та працював директором будинку культури села Великі Трояни Кіровоградської області. У 25 років вступив до Київського державного інституту культури, який закінчив із відзнакою.

Михайло Поплавський у 1968 році / Фото з інстаграму артиста

У 1993 році очолив заклад, який випускав бібліотекарів та директорів сільських будинків культури, ставши наймолодшим ректором в Україні. У той період Поплавський представив проєкт "образ ректора, який співає", щоб розкрутити Київський університет культури. Тоді він вперше вийшов на сцену з піснею "Юний орел".

Дуже важко було увійти в образ "юного орла", а ще важче – з нього вийти,

– зізнавався артист в одному з інтерв'ю.

Творча кар'єра співака по-справжньому масштабна, а й подекуди навіть епатажна. Поплавський випустив понад 50 кліпів, презентував понад 200 пісень, а також зібрав сотні концертів. Зазначимо, що, мабуть, образ "ректора, який співає" зробив свою справу, адже сьогодні кожен знає про Київський національний університет культури і мистецтв. З 1993 по 2015 роки чоловік був ректором вишу, а у 2021 році його обрали президентом КНУКіМ. За кандидатуру Поплавського проголосувало 685 виборців, що склало 98% голосів.

Михайло Поплавський / Фото з інстаграму президента КНУКіМ

У 1997 році артист заснував всеукраїнський дитячий телевізійний конкурс "Крок до зірок". Діти з усіх куточків України могли приїхати на проєкт, щоб продемонструвати свій талант. Єдиною умовою було те, що пісні мають лунати наживо тільки українською мовою.

Всеукраїнський дитячий телевізійний конкурс "Крок до зірок" / Фото інстаграму Поплавського

У 2004 році створив патріотичний проєкт "Наша пісня", у якому легендарні виконавці та початківці мали змогу продемонструвати нову українську музику у довільних жанрах. Пізніше програма трансформувалась в "Українську пісню року".

Українська пісня – це те, що нас об'єднує, це наша душа і сила. У кожній пісні закладені глибокі сенси, історія нашої країни, її традиції, прагнення до самовизначення та свободи, любов до рідного краю, оптимізм та віра у велике майбутнє України,

– казав Михайло Поплавський.

Цікавий факт, що у квітні 2012 року команда Поплавського організувала музичний телемарафон "Пісня об'єднує нас!", який дивились у 150 країнах світу. Марафон увійшов до Книги рекордів Гіннеса у категорії "Найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі". Він тривав 110 годин 3 хвилини й 27 секунд.

Телемарафон української пісні, 2012 рік / Фото з інстаграму артиста

Варто зазначити й те, що пісні й кліпи артиста стали "народними". До прикладу, можна пригадати такі як: "Сало", "Варенички моїй", "Батько", "Роки летять" тощо.

Особисте життя

Знаменитість майже ніколи не ділиться у публічному просторі темою особистого життя. Однак ЗМІ відомо, що вперше співак одружився у 24 роки. Його обраницею стала односелиця Людмила Глімбієвська, однак цей шлюб протримався всього лиш рік.

Удруге артист одружився також з жінкою Людмилою. Через декілька років у пари народився син Олександр.

Михайло Поплавський з дружиною та сином / Фото з відкритих джерел

Відомо, що Людмила завжди залишалась у тіні зіркового чоловіка. Подейкують, що пара розлучилась ще у далекому 2009 році, та й сам Поплавський неодноразово наголошує на тому, що його серце вільне.

Артист доволі рідко ділиться сімейними фотографіями. Про його сина відомо те, що він вже має свою родину та виховує хлопчика.

Михайло Поплавський із сином у молоді роки та зараз / Фото з інстаграму співака

У 2022 році чоловік випустив пісню та кліп під назвою "Сину мій". До слова, у ролику знявся онук артиста.

Де зараз і чим займається Михайло Поплавський?

Поплавський активно популяризується у соцмережах, знімає відео, які збирають чимало переглядів, уподобань і коментарів, а також він мріє влаштувати гранд-шоу "Україна, вперед!", якого ще не бачила Україна, й хоче повернути на телеекрани ті проєкти, які завжди подобались публіці.

За словами ректора, він активно допомагає ЗСУ, хоча не любить говорити про це. Зокрема перерахував 1 мільйон гривень, купував броньовані автомобілі для прикордонників та інших підрозділів ЗСУ.

10 лютого 2026 року стало відомо, що у ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського завершився строк дії контракту.

Сьогодні в Офісі генпрокурора та Службі безпеки України повідомили, що у Київському університеті культури виявили корупційну схему, пов'язану з розтратою бюджетних коштів, за участю службовців Міністерства освіти та науки України.

Підозрюваним, серед яких і колишній ректор Михайло Поплавський, загрожує до 12 років позбавлення волі, а досудове розслідування триває.

Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах уточнили, що обшук був безпосередньо у Поплавського, однак наразі ректора не затримували й підозру йому не оголошували.