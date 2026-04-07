Інформація з'явилась на сайті Єдиного державного реєстру декларацій. "Співаючий ректор" задекларував нерухомість, земельні ділянки та чималий перелік об'єктів інтелектуальної власності.

У декларації Михайла Поплавського серед нематеріальних активів – 50 торгівельних марок. Деякі з них зареєстровані у 2025 році, зокрема, "ПоплавОК" та "Гарячі чебуреки".

Інші торгівельні марки носять назви "Сало", "Кохана це тобі", "Вареники від Михайла Поплавського", "Ковбаса Ректорська", "Кропива", "Я українець", "Юний орел" та багато інших.

Також у власності Поплавського – авторські права на його пісні та кліпи. До слова, роялті принесли артистові 17,7 мільйона гривень за минулий рік.

Торгівельна марка "Київський університет культури" також зареєстрована на Михайла Поплавського. Однак важливо зауважити, що таких навчальних закладів у Києві є два: Київський національний університет культури й мистецтв, де Поплавський був президентом, та приватний заклад Київський університет культури, бенефіціаром якого є Поплавський.



Михайло Поплавський отримував зарплатню в обох закладах освіти: понад 827 тисяч гривень й майже 209 тисяч у державному та ще 780 тисяч у приватному.

Також у колишнього ректора є нерухомість – він є власником квартири в Києві на 75,80 квадратних метрів та 3 земельних ділянок. Однак у 2025 році він орендував житловий будинок на 1067,7 квадратних метрів та ще 3 земельні ділянки.

На банківських рахунках Михайла Поплавського сумарно майже 956 мільйонів гривень та ще 2483 доларів. Готівкою у "співаючого ректора" збереглося 1,76 мільйона доларів, 1,51 мільйона євро та ще 3,5 мільйона гривень.



У чому підозрюють Михайла Поплавського?