Информация появилась на сайте Единого государственного реестра деклараций. "Поющий ректор" задекларировал недвижимость, земельные участки и большой перечень объектов интеллектуальной собственности.

В декларации Михаила Поплавского среди нематериальных активов – 50 торговых марок. Некоторые из них зарегистрированы в 2025 году, в частности, "ПоплавОК" и "Горячие чебуреки".

Другие торговые марки носят названия "Сало", "Любимая это тебе", "Вареники от Михаила Поплавского", "Колбаса Ректорская", "Крапива", "Я украинец", "Юный орел" и многие другие.

Также в собственности Поплавского – авторские права на его песни и клипы. К слову, роялти принесли артисту 17,7 миллиона гривен за прошлый год.

Торговая марка "Киевский университет культуры" также зарегистрирована на Михаила Поплавского. Однако важно заметить, что таких учебных заведений в Киеве есть два: Киевский национальный университет культуры и искусств, где Поплавский был президентом, и частное заведение Киевский университет культуры, бенефициаром которого является Поплавский.



Михаил Поплавский / Фото из инстаграма Михаил Поплавского

Михаил Поплавский получал зарплату в обоих учебных заведениях: более 827 тысяч гривен и почти 209 тысяч в государственном и еще 780 тысяч в частном.

Также у бывшего ректора есть недвижимость – он является владельцем квартиры в Киеве на 75,80 квадратных метров и 3 земельных участков. Однако в 2025 году он арендовал жилой дом на 1067,7 квадратных метров и еще 3 земельных участка.

На банковских счетах Михаила Поплавского суммарно почти 956 миллионов гривен и еще 2483 долларов. Наличными у "поющего ректора" сохранилось 1,76 миллиона долларов, 1,51 миллиона евро и еще 3,5 миллиона гривен.



Сбережения Михаила Поплавского / Скриншот из декларации

