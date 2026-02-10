Його ім'я часто фігурувало в новинах, пов'язаних зі студентами. Мовляв, вони виступають з Поплавським на одній сцені й отримують за це оцінки. В останні роки Михайло Михайлович навіть був у центрі скандалів про сексуальні домагання та сексизм. 24 Канал розповість усе, що відомо про діяльність уже колишнього ректора Київського національного університету культури і мистецтв.

Навчався на машиніста, а став співаком

Поплавський народився у селі Мечиславка Кіровоградської області. Після школи пішов навчатись за спеціальністю "машиніст електровоза в шахті" у професійно-технічне училище № 25 м. Горлівка Донецької області.

Згодом на Михайла чекала служба в армії, а пізніше знайшов своє місце у будинку культури села Великі Трояни. Попри те, що тоді артист уже був директором, він поїхав до Києва і вступив до Київського державного інституту культури.

Михайло Поплавський у 1968 році / Фото з інстаграму артиста

У 1993 році став наймолодшим ректором в Україні, адже отримав керівну посаду закладу, який випускав бібліотекарів та директорів сільських будинків культури.

З цього моменту Поплавський почав працювати над своїм образом. Він демонстрував, що можна не ховатись у кабінеті, а паралельно ще й виступати на сцені. Перший його дебют стався з піснею "Юний орел".

Впізнаваність потрохи зростала. За роки діяльності ексректор випустив понад 50 кліпів, презентував понад 200 пісень, а також зібрав сотні концертів.

З 1993 по 2015 роки чоловік був ректором вишу, а у 2021 році його обрали президентом КНУКіМ.

Михайло Поплавський зі студентами / Фото з інстаграму

У 1997 році співак заснував всеукраїнський дитячий телевізійний конкурс "Крок до зірок", куди малеча зі всієї України приїздила, щоб продемонструвати свій талант. Уже тоді була обов'язкова умова – пісні мають бути тільки українською мовою.

У 2004 році відкрив ще один проєкт – "Наша пісня". Пізніше програма трансформувалась в "Українську пісню року".

Шоу "Крок до зірок" / Фото з сайту Poplavsky

Особисте життя

На цю тему артист чомусь не воліє говорити публічно. Та все ж деякі факти з його біографії є відомими. Наприклад, у 24 роки Поплавський одружився з односелицею Людмилою Глімбієвською. Та у шлюбі пара пробула всього один рік.

Другою його дружиною також стала жінка з іменем Людмила. У цьому союзі народився хлопчик Олександр.

Михайло Поплавський з дружиною та сином / Фото з відкритих джерел

Жінка завжди була в тіні зіркового чоловіка. За чутками, подружжя розлучилось у 2009 році. Про сина артиста відомо не так багато. Олександр створив сім'ю і виховує хлопчика.

Михайло Поплавський із сином / Фото з інстаграму співака

Секс-скандал і звинувачення у сексизмі

У 2005 році Михайло Михайлович був на інтерв'ю у Гордона. Тоді він розповідав, що нібито неодноразово отримував заяви від студенток, що ті хочуть мати від нього дитину. А хтось навіть хотів покінчити життя самогубством.

У мене вже 5 студенток підходили до мене і казали: "Михайло Михайлович, ми закінчуємо, але в нас одне до вас прохання. Хочемо мати від вас дитину". Дехто хотів з моста кинутися… Але я постарався, аби всі залишилися живі, задоволені. Я їх повлаштовував скрізь у Києві, дехто пішов в аспірантуру,

– без зайвих хвилювань розповідав співак.

Неодноразово уже колишньому ректору "прилітали" звинувачення у сексизмі. Одна з найгучніших подій сталась у 2023 році. На одній із зустрічей з абітурієнтами Поплавський публічно принизив дівчину, розкритикувавши її фігуру. На щастя, у залі йому почали суперечити небайдужі люди.

У лютому 2025 року колишня студентка Київського національного університету відкрито звинуватила співака у сексуальних домаганнях. Дівчина опублікувала допис у соцмережах, де розповіла, що прийшла у приймальну, щоб їй дали кімнату в гуртожитку. Та ця подія обернулась тим, що її нібито вивезли з Києва, змусили вживати міцні алкогольні напої, а також схиляли до інтиму.

Михайла Поплавського звинуватили у сексуальних домаганнях / Скриншот з фейсбуку

Дівчина підсумувала, що їй вдалось вибратись з цієї історії неушкодженою і вона таки довчилась у виші, однак про студентські роки згадувати не хоче. У коментарях поцікавились про кого йде мова, адже у дописі колишня студентка не називала імен чи прізвищ. Вона відповіла, що це Поплавський.

Михайла Поплавського звинуватили у сексуальних домаганнях / Скриншот з фейсбуку

Крім цього, особа Поплавського також фігурувала у корупційних скандалах. До прикладу, у 2005 році Михайло Михайлович був у статусі депутата. Історія була така, що місцева влада надала ділянку для зведення гуртожитку для студентів. Але з якихось причин там раптом з'явився житловий комплекс. Одним із забудовників був ректор, а продаж квартир відбувався "через університет". Сам Поплавський не визнав своєї причетності.

Чому Поплавський більше не ректор?

Про цю новину стало відомо сьогодні, 10 лютого. Виявилось, що у ректора Київського національного університету культури і мистецтв Михайла Поплавського завершився строк дії контракту.

На це звернув увагу й очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий, зауваживши, що "коли одна людина очолює університет понад три десятиліття, це виходить за межі здорової управлінської змінюваності".

Лісовий розповів, що у квітні 2023 року Поплавський публічно заявляв про важливість того, щоб у виш прийшов новий керівник. Тому зараз настав момент підтвердити ці слова.

Очільник МОН також згадав, що протягом років ім'я керівника цього ЗВО неодноразово фігурувало у публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті. Також є питання щодо можливого конфлікту інтересів: поєднанням керівництва державним університетом і діяльності пов'язаного приватного закладу освіти.

Сам Поплавський наразі публічно не коментував цю подію.