Як приклад, можна згадати про декількох відомих жінок зі світу шоубізнесу, які змінили кар'єри на полігон і військову форму. Їхні історії читайте на 24 Каналі.

Хто з відомих жінок пішов на службу в ЗСУ?

Ярина Квасній

Цю дівчину добре пам'ятає публіка через виконання хіта "Парова машина". Пісня у її виконанні розлетілась по соцмережах на мільйони переглядів, а сама Ярина стала об'єктом для розмов із пресою.

Дівчина не розповсюджувала інформацію про мобілізацію на загал, однак у листопаді 2025 року повідомила, що долучилась до Сил оборони.

Як виявилося, Ярина подала документи в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки ще у травні 2024 року.

Вісім місяців сиділа в повній невідомості. Спочатку хвилювалася, потім намагалася здогадатися, згодом просто морилася – здавалося, що нічого не вийде. А потім, на другий день різдвяних свят, мені зателефонували й сказали: "Завтра з'явитися в ТЦК". І я помчала до Києва",

– пригадала дівчина.

За останньою інформацією, співачка служить на сході України в Першому окремому медичному батальйоні. Її посада – санітарка на передовому хірургічному відділенні. Вона займається реєстрацією поранених, координує наступні етапи евакуації й супроводжує їх.

Ярина Квасній / Фото з інстаграму дівчини

Маргарита Бурковська

Глядачі знають Маргариту за стрічками "Бачення метелика" та "Парфенон". Та вона вирішила змінити своє життя, взявши до рук зброю.

Уже десь два роки акторка служить у лавах 3-го армійського корпусу (очолює медійну складову Медичної служби 3-го АК). Бурковська розповідала, що вона не хоче бути просто "для галочки".

Щоб ми могли працювати як одна команда і щоб моя ініціатива була людям потрібна. Дух 3 армійського корпусу саме такий – коли люди об'єднуються і роблять найкраще, найефективніше,

– зазначає Рита.

Акторка також ділилась першим досвідом, який отримала від виїздів на службові завдання. Вона знімала, що відбувається довкола, показувала роботу медиків і стабілізаційних пунктів, і саме це стало особистим випробуванням. Адже у таких локаціях лікарі борються за життя поранених військових, там багато крові й болю, однак Маргарита це витримала.

Маргарита Бурковська / Фото з інстаграму акторки

Наті Гресько

Співведуча шоу "Ебаут" мобілізувалась у січні 2024 року. Та про це стало відомо лиш у грудні минулого року. Дівчина розповідала, що не бачила потреби оголошувати про це, однак згодом думку змінила, бо вважає, що розголос може стати корисним.

Не завжди люди з повагою та шаною ставляться до військовослужбовців. Все одно є ось ця історія: "А, в тилу, не на нулі, не в окопі". Відчувається багато зневаги до людей, які не тримають зброю в руках, але є важливими. Я не відчувала, що у мене достатньо ресурсу для того, щоб ще додатково читати хейт про себе, що неправильно доєдналася до Сил оборони й неправильно допомагаю країні,

– зізналась Наті.

Ведуча навіть пригадала, як ухвалювала рішення про мобілізацію. Вона зателефонувала батькові, який на той момент також був у війську, й повідомила новину. Чоловік попросив доньку все зважити, щоб це не було імпульсивно.

Наті пішла з батьком на військкомат і отримала військовий квиток. Після цього вирушила проходити базову військову підготовку.

Наті Гресько з військовим квитком / Скриншот з відео

За останніми новинами, Гресько перевелась у 28-му окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу й займається медійною справою.

До слова, її чоловік – комік Сергій Чирков, служить у 412-му окремому полку безпілотних систем NEMESIS.

Марія Агапітова

У червні 2024 року акторка Національного драмтеатру імені Лесі України доєдналася до лав Сил Оборони. Марія хотіла ще на початку повномасштабної війни стати частиною війська, однак тоді їй відмовили.

Ось він і прийшов! Я встаю на захист своєї країни! Але для цього мені необхідна хороша броня, бо я ще хочу мати дітей і вийти на сцену. Мені видали все необхідне, але жіночого, тим паче анатомічного, на жаль, немає,

– розповіла Агапітова.

У соцмережах акторка час від часу ділиться світлинами з фронту, розповідає про моральний та фізичний стан. Вона не приховує, щоб буває складно, однак її мотивує найголовніше – захист країни від російського окупанта.

Марія Агапітова / Фото з фейсбуку акторки

Олена Апчел

Українська режисерка чотири роки перебувала в еміграції, однак у 2024 році повернулась до України і мобілізувалась.

Про своє рішення Олена повідомила у соцмережах.

Пів року тому, після чотирьох років в еміграції, я спеціально повернулася в Україну, щоб приєднатися до нашої спільної боротьби. Вибачте, будь ласка, всі, кому я ці пів року відмовляла в зустрічі або в проханні взятися за якийсь проєкт. Мені просто був потрібен час, щоб адаптуватися до нової реальності,

– написала активістка.

Олена Апчел / Фото з фейсбуку Олени Апчел

Вона запевнила, що після перемоги України повернеться до своїх проєктів. У жовтні 2025 року їй виповнилось 39 років. Олена написала теплий допис, де відверто написала про пережите за весь час служби. За її словами, були моменти розчарування, втоми та зневіри. Та попри все, вона дякує кожному і кожній, хто продовжує допомагати, а також просить про підтримку зборів, які є дуже важливими для наших військових.

24 Канал висловлює вдячність усім, хто взяв до рук зброю і захищає Україну від Росії. Також пам'ятаємо про тих, хто віддав свої життя за незалежність.