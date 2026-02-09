В качестве примера, можно вспомнить о нескольких известных женщинах из мира шоу-бизнеса, которые сменили карьеры на полигон и военную форму. Их истории читайте на 24 Канале.

Обратите внимание На фоне скандала с Петром Черным: кто из известных мужчин уехал за границу и не вернулся

Кто из известных женщин пошел на службу в ВСУ?

Ярина Квасний

Эту девушку хорошо помнит публика из-за исполнения хита "Парова машина". Песня в ее исполнении разлетелась по соцсетям на миллионы просмотров, а сама Ярина стала объектом для разговоров с прессой.

Ярина Квасний – "Парова машина": смотрите видео онлайн

Девушка не распространяла информацию о мобилизации в целом, однако в ноябре 2025 года сообщила, что присоединилась к Силам обороны.

Как оказалось, Ярина подала документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки еще в мае 2024 года.

Восемь месяцев сидела в полной неизвестности. Сначала волновалась, потом пыталась догадаться, потом просто морилась – казалось, что ничего не получится. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: "Завтра появиться в ТЦК". И я помчалась в Киев",

– вспомнила девушка.

По последней информации, певица служит на востоке Украины в Первом отдельном медицинском батальоне. Ее должность – санитарка на передовом хирургическом отделении. Она занимается регистрацией раненых, координирует следующие этапы эвакуации и сопровождает их.

Ярина Квасний / Фото из инстаграма девушки

Маргарита Бурковская

Зрители знают Маргариту по лентам "Видение бабочки" и "Парфенон". Но она решила изменить свою жизнь, взяв в руки оружие.

Уже где-то два года актриса служит в рядах 3-го армейского корпуса (возглавляет медийную составляющую Медицинской службы 3-го АК). Бурковская рассказывала, что она не хочет быть просто "для галочки".

Чтобы мы могли работать как одна команда и чтобы моя инициатива была людям нужна. Дух 3 армейского корпуса именно такой – когда люди объединяются и делают лучшее, эффективно,

– отмечает Рита.

Актриса также делилась первым опытом, который получила от выездов на служебные задачи. Она снимала, что происходит вокруг, показывала работу медиков и стабилизационных пунктов, и именно это стало личным испытанием. Ведь в таких локациях врачи борются за жизнь раненых военных, там много крови и боли, однако Маргарита это выдержала.

Маргарита Бурковская / Фото из инстаграма актрисы

Нати Гресько

Соведущая шоу "Эбаут" мобилизовалась в январе 2024 года. Но об этом стало известно лишь в декабре прошлого года. Девушка рассказывала, что не видела необходимости объявлять об этом, однако впоследствии мнение изменила, потому что считает, что огласка может стать полезным.

Не всегда люди с уважением и почетом относятся к военнослужащим. Все равно есть вот эта история: "А, в тылу, не на нуле, не в окопе". Чувствуется много пренебрежения к людям, которые не держат оружие в руках, но являются важными. Я не чувствовала, что у меня достаточно ресурса для того, чтобы еще дополнительно читать хейт о себе, что неправильно присоединилась к Силам обороны и неправильно помогаю стране,

– призналась Нати.

Ведущая даже вспомнила, как принимала решение о мобилизации. Она позвонила отцу, который на тот момент также был в армии, и сообщила новость. Мужчина попросил дочь все взвесить, чтобы это не было импульсивно.

Нати пошла с отцом в военкомат и получила военный билет. После этого отправилась проходить базовую военную подготовку.

Нати Гресько с военным билетом / Скриншот из видео

По последним новостям, Гресько перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода и занимается медийным делом.

К слову, ее муж – комик Сергей Чирков, служит в 412-м отдельном полку беспилотных систем NEMESIS.

Мария Агапитова

В июне 2024 года актриса Национального драмтеатра имени Леси Украины присоединилась в ряды Сил Обороны. Мария хотела еще в начале полномасштабной войны стать частью войска, однако тогда ей отказали.

Вот он и пришел! Я встаю на защиту своей страны! Но для этого мне необходима хорошая броня, потому что я еще хочу иметь детей и выйти на сцену. Мне выдали все необходимое, но женского, тем более анатомического, к сожалению, нет,

– рассказала Агапитова.

В соцсетях актриса время от времени делится фотографиями с фронта, рассказывает о моральном и физическом состоянии. Она не скрывает, чтобы бывает сложно, однако ее мотивирует самое главное – защита страны от российского оккупанта.

Мария Агапитова / Фото из фейсбука актрисы

Елена Апчел

Украинский режиссер четыре года находилась в эмиграции, однако в 2024 году вернулась в Украину и мобилизовалась.

О своем решении Елена сообщила в соцсетях.

Полгода назад, после четырех лет в эмиграции, я специально вернулась в Украину, чтобы присоединиться к нашей общей борьбе. Простите, пожалуйста, все, кому я эти полгода отказывала во встрече или в просьбе взяться за какой-то проект. Мне просто было нужно время, чтобы адаптироваться к новой реальности,

– написала активистка.

Елена Апчел / Фото из фейсбука Елены Апчел

Она заверила, что после победы Украины вернется к своим проектам. В октябре 2025 года ей исполнилось 39 лет. Елена написала теплое сообщение, где откровенно написала о пережитом за все время службы. По ее словам, были моменты разочарования, усталости и уныния. Но несмотря на все, она благодарит каждого и каждой, кто продолжает помогать, а также просит о поддержке сборов, которые очень важны для наших военных.

24 Канал выражает благодарность всем, кто взял в руки оружие и защищает Украину от России. Также помним о тех, кто отдал свои жизни за независимость.