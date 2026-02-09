В качестве примера, можно вспомнить о нескольких известных женщинах из мира шоу-бизнеса, которые сменили карьеры на полигон и военную форму. Их истории читайте на 24 Канале.
Кто из известных женщин пошел на службу в ВСУ?
Ярина Квасний
Эту девушку хорошо помнит публика из-за исполнения хита "Парова машина". Песня в ее исполнении разлетелась по соцсетям на миллионы просмотров, а сама Ярина стала объектом для разговоров с прессой.
Ярина Квасний – "Парова машина": смотрите видео онлайн
Девушка не распространяла информацию о мобилизации в целом, однако в ноябре 2025 года сообщила, что присоединилась к Силам обороны.
Как оказалось, Ярина подала документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки еще в мае 2024 года.
Восемь месяцев сидела в полной неизвестности. Сначала волновалась, потом пыталась догадаться, потом просто морилась – казалось, что ничего не получится. А потом, на второй день рождественских праздников, мне позвонили и сказали: "Завтра появиться в ТЦК". И я помчалась в Киев",
– вспомнила девушка.
По последней информации, певица служит на востоке Украины в Первом отдельном медицинском батальоне. Ее должность – санитарка на передовом хирургическом отделении. Она занимается регистрацией раненых, координирует следующие этапы эвакуации и сопровождает их.
Ярина Квасний / Фото из инстаграма девушки
Маргарита Бурковская
Зрители знают Маргариту по лентам "Видение бабочки" и "Парфенон". Но она решила изменить свою жизнь, взяв в руки оружие.
Уже где-то два года актриса служит в рядах 3-го армейского корпуса (возглавляет медийную составляющую Медицинской службы 3-го АК). Бурковская рассказывала, что она не хочет быть просто "для галочки".
Чтобы мы могли работать как одна команда и чтобы моя инициатива была людям нужна. Дух 3 армейского корпуса именно такой – когда люди объединяются и делают лучшее, эффективно,
– отмечает Рита.
Актриса также делилась первым опытом, который получила от выездов на служебные задачи. Она снимала, что происходит вокруг, показывала работу медиков и стабилизационных пунктов, и именно это стало личным испытанием. Ведь в таких локациях врачи борются за жизнь раненых военных, там много крови и боли, однако Маргарита это выдержала.
Маргарита Бурковская / Фото из инстаграма актрисы
Нати Гресько
Соведущая шоу "Эбаут" мобилизовалась в январе 2024 года. Но об этом стало известно лишь в декабре прошлого года. Девушка рассказывала, что не видела необходимости объявлять об этом, однако впоследствии мнение изменила, потому что считает, что огласка может стать полезным.
Не всегда люди с уважением и почетом относятся к военнослужащим. Все равно есть вот эта история: "А, в тылу, не на нуле, не в окопе". Чувствуется много пренебрежения к людям, которые не держат оружие в руках, но являются важными. Я не чувствовала, что у меня достаточно ресурса для того, чтобы еще дополнительно читать хейт о себе, что неправильно присоединилась к Силам обороны и неправильно помогаю стране,
– призналась Нати.
Ведущая даже вспомнила, как принимала решение о мобилизации. Она позвонила отцу, который на тот момент также был в армии, и сообщила новость. Мужчина попросил дочь все взвесить, чтобы это не было импульсивно.
Нати пошла с отцом в военкомат и получила военный билет. После этого отправилась проходить базовую военную подготовку.
Нати Гресько с военным билетом / Скриншот из видео
По последним новостям, Гресько перевелась в 28-ю отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода и занимается медийным делом.
К слову, ее муж – комик Сергей Чирков, служит в 412-м отдельном полку беспилотных систем NEMESIS.
Мария Агапитова
В июне 2024 года актриса Национального драмтеатра имени Леси Украины присоединилась в ряды Сил Обороны. Мария хотела еще в начале полномасштабной войны стать частью войска, однако тогда ей отказали.
Вот он и пришел! Я встаю на защиту своей страны! Но для этого мне необходима хорошая броня, потому что я еще хочу иметь детей и выйти на сцену. Мне выдали все необходимое, но женского, тем более анатомического, к сожалению, нет,
– рассказала Агапитова.
В соцсетях актриса время от времени делится фотографиями с фронта, рассказывает о моральном и физическом состоянии. Она не скрывает, чтобы бывает сложно, однако ее мотивирует самое главное – защита страны от российского оккупанта.
Мария Агапитова / Фото из фейсбука актрисы
Елена Апчел
Украинский режиссер четыре года находилась в эмиграции, однако в 2024 году вернулась в Украину и мобилизовалась.
О своем решении Елена сообщила в соцсетях.
Полгода назад, после четырех лет в эмиграции, я специально вернулась в Украину, чтобы присоединиться к нашей общей борьбе. Простите, пожалуйста, все, кому я эти полгода отказывала во встрече или в просьбе взяться за какой-то проект. Мне просто было нужно время, чтобы адаптироваться к новой реальности,
– написала активистка.
Елена Апчел / Фото из фейсбука Елены Апчел
Она заверила, что после победы Украины вернется к своим проектам. В октябре 2025 года ей исполнилось 39 лет. Елена написала теплое сообщение, где откровенно написала о пережитом за все время службы. По ее словам, были моменты разочарования, усталости и уныния. Но несмотря на все, она благодарит каждого и каждой, кто продолжает помогать, а также просит о поддержке сборов, которые очень важны для наших военных.
24 Канал выражает благодарность всем, кто взял в руки оружие и защищает Украину от России. Также помним о тех, кто отдал свои жизни за независимость.