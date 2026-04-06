Бывает очень сложно, – звездный стилист откровенно рассказал о работе с Тиной Кароль

Известный украинский парикмахер Михаил Прус работает со звездами, поэтому близок к сфере шоубизнеса. Он делал прически участникам "Танцев со звездами" и уже длительное время сотрудничает с Лесей Никитюк. Еще одна популярная клиентка Михаила Тина Кароль.

Михаил Прус дал большое интервью Славе Демину, в котором рассказал о специфике работы со знаменитостями. И признался, какие плюсы и минусы в сотрудничестве с Тиной Кароль.

Интересно Известная ведущая назвала украинскую звезду, которую считает самой токсичной: "С ней непросто"

Михаил Прус рассказал, что для кого-то может показаться минусом – очень большая ответственность. Ведь Тина Кароль – одна из самых известных украинских артисток, которая более 20 лет на сцене.

Стилист рассказал, что все очень хорошо знали ее предыдущий образ – локоны набок и красная помада. Именно к нему Тина Кароль пришла с запросом о том, чтобы что-то менять.

Это иногда бывает очень сложно, потому что ты не можешь сделать ошибку. Если ты сделал ошибку – то репутационно исчезаешь. Это, возможно, минус – эта напряженная атмосфера. Но для меня плюс, что ты делаешь прическу такой звезде,

– считает Михаил.



Михаил Прус и Тина Кароль / Скриншот из видео

Часто говорят, что с Тиной Кароль непросто работать. Михаил Прус объяснил, что певица может показаться сложной "для тех людей, которые никогда не работали с таким масштабом".

"Для меня сложность – это о требовательности. Потому что когда звезда такого масштаба, это означает, что она сделала очень много шагов, чтобы достичь вершины. Конечно, она будет требовательной к тому, как она выглядит, и какие люди с ней работают", – сказал стилист.

Парикмахер добавил, что очень любит работать со сложными, требовательными и значительными клиентами. Ведь в этом случае нужен максимальный результат.

Интервью с Михаилом Прусом: смотрите видео онлайн

Добавим, сама Тина Кароль несколько лет назад в интервью Marie Claire говорила, что является очень самокритичной. Своих результатов она достигает через постоянную работу над собой. Певица признавала, что ее стиль работы подходит не всем.

Кто такой Михаил Прус?