Михайло Прус дав велике інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому розповів про специфіку роботи зі знаменитостями. Та зізнався, які плюси та мінуси у співпраці з Тіною Кароль.

Михайло Прус розповів, що для когось може здатися мінусом – дуже велика відповідальність. Адже Тіна Кароль – одна з найвідоміших українських артисток, яка понад 20 років на сцені.

Стиліст розповів, що всі дуже добре знали її попередній образ – локони набік та червона помада. Саме до нього Тіна Кароль прийшла з запитом про те, щоб щось змінювати.

Це інколи буває дуже складно, бо ти не можеш зробити помилку. Якщо ти зробив помилку – то репутаційно зникаєш. Це, можливо, мінус – ця напружена атмосфера. Але для мене плюс, що ти робиш зачіску такій зірці,

Михайло Прус і Тіна Кароль / Скриншот з відео

Часто кажуть, що з Тіною Кароль непросто працювати. Михайло Прус пояснив, що співачка може видатися складною "для тих людей, які ніколи не працювали з таким масштабом".

"Для мене складність – це про вимогливість. Бо коли зірка такого масштабу, це означає, що вона зробила дуже багато кроків, щоб досягти вершини. Звичайно, вона буде вимогливою до того, який вигляд вона має, і які люди з нею працюють", – сказав стиліст.

Перукар додав, що дуже любить працювати зі складними, вимогливими та значними клієнтами. Адже у цьому випадку потрібен максимальний результат.

Додамо, сама Тіна Кароль кілька років тому в інтерв'ю Marie Claire казала, що є дуже самокритичною. Своїх результатів вона досягає через постійну працю над собою. Співачка визнавала, що її стиль роботи підходить не всім.

