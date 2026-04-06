Михайло Прус дав велике інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому розповів про специфіку роботи зі знаменитостями. Та зізнався, які плюси та мінуси у співпраці з Тіною Кароль.
Михайло Прус розповів, що для когось може здатися мінусом – дуже велика відповідальність. Адже Тіна Кароль – одна з найвідоміших українських артисток, яка понад 20 років на сцені.
Стиліст розповів, що всі дуже добре знали її попередній образ – локони набік та червона помада. Саме до нього Тіна Кароль прийшла з запитом про те, щоб щось змінювати.
Це інколи буває дуже складно, бо ти не можеш зробити помилку. Якщо ти зробив помилку – то репутаційно зникаєш. Це, можливо, мінус – ця напружена атмосфера. Але для мене плюс, що ти робиш зачіску такій зірці,
– вважає Михайло.
Михайло Прус і Тіна Кароль
Часто кажуть, що з Тіною Кароль непросто працювати. Михайло Прус пояснив, що співачка може видатися складною "для тих людей, які ніколи не працювали з таким масштабом".
"Для мене складність – це про вимогливість. Бо коли зірка такого масштабу, це означає, що вона зробила дуже багато кроків, щоб досягти вершини. Звичайно, вона буде вимогливою до того, який вигляд вона має, і які люди з нею працюють", – сказав стиліст.
Перукар додав, що дуже любить працювати зі складними, вимогливими та значними клієнтами. Адже у цьому випадку потрібен максимальний результат.
Додамо, сама Тіна Кароль кілька років тому в інтерв'ю Marie Claire казала, що є дуже самокритичною. Своїх результатів вона досягає через постійну працю над собою. Співачка визнавала, що її стиль роботи підходить не всім.
Хто такий Михайло Прус?
- Михайло Прус – перукар, зараз йому 24 роки. У своїй сфері він розвивається вже понад 10 років. З 12 років він навчався на професійних курсах, починав роботу зі знаменитостями з проєкту "Танці з зірками" у 15 років.
- Зараз Михайло працює з топовими зірками на найбільших майданчиках країни – Тіною Кароль, Лесею Нікітюк, Ксенією Мішиною, Джамалою, Катериною Кухар, Дашею Астаф'євою. Також є автором навчальних курсів.
- У 2024 році Михайло Прус здійснив публічний камінг-аут. Він розповів, що батьки його підтримали та прийняли хлопця.