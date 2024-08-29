Михайло, який неодноразово співпрацював з Джамалою, Надею Дорофєєвою, Тіною Кароль та іншими зірками, спершу розповів всю правду своїй мамі. Жінка наразі живе в Києві, тоді як батько Пруса – служить на фронті.

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Я вже п'ять років в стосунках. І єдине, про що я брехав своїм батькам п'ять років, це те, що я живу один і що в мене немає стосунків. Зараз мій тато не в Києві, тому я пішов до мами,

– зазначив перукар.

Під час розмови з найріднішою людиною Михайло помітив, як вона уникає питань про особисте життя свого сина. Чоловік попередив, що записав подкаст, але питання в ньому – доволі контроверсійні. Втім, жінка продовжувала розповідати про свої тренування у спортзалі, не звертаючи увагу на спроби хлопця натякнути на тему відео – камінг-аут.

Вона каже: "Це те, про що я думаю?" Я кажу, що так. Як у фільмах: ми сидимо на кухні, вона дістає сигарету і повільно закурює. І мовчить. Мовчить, мовчить, мовчить і каже: "Онуків, значить, у мене не буде?"

– поділився Прус.

Михайло Прус про камінг-аут: дивіться відео онлайн

Виявляється, батьки перукаря вже протягом п'яти років обговорювали сексуальну орієнтацію сина, але домовилися, що в будь-якому випадку підтримають вибір своєї дитини. Як зауважив Михайло, йому було важко зізнатися батькові, оскільки той жив у селі й мав зовсім інше виховання. На щастя, чоловік спокійно відреагував на камінг-аут свого сина.



Реакція батька Пруса на камінг-аут сина / Скриншот з відео

Нагадаємо, 30-річна донька продюсерки Олени Мозгової нещодавно зізналася про свою сексуальну орієнтацію. Дівчина протягом року перебуває у стосунках з коханою Юлією. Мозгова підтримала вибір доньки і побажала їй щастя.