72-летнего Микки Рурка заподозрили в пластической операции: как выглядит актер

Голливудский актер Микки Рурк показался на новом фото и озадачил поклонников. Фаны подозревают, что артист мог прибегнуть к пластической операции.

72-летний Микки Рурк на днях опубликовал новое фото в инстаграме, передает Show 24. Он показал друзей, с которыми поужинал в Лондоне, прежде чем отправиться домой.

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Звезда боевиков удивил поклонников внешностью. Фаны подозревают, что актер мог прибегнуть к пластическим операциям, ведь он изменился до неузнаваемости.



Микки Рурк с друзьями / Фото из инстаграма Микки Рурка

На The Daily Mail заметили, что Микки Рурк почти не появлялся на экранах в последние годы. Изменения в его внешности невозможно не заметить.

В последний раз он был по-настоящему популярным во время "Реслера" (2008). Ему, как и всем остальным, нужно оплачивать счета. Поэтому участие в шоу – это не проблема. Он – мечта продюсеров, потому что у него много историй,

– так друг актера объяснил его участие в реалити-шоу "Большой брат".



Микки Рурк в 1986 и сейчас / Коллаж Show 24

Чем известен Микки Рурк

Карьера Микки Рурка достигла пика в 1986 году, когда он сыграл в эротической драме "Девять с половиной недель" с Ким Бейсингер. С тех пор он стал желанной звездой Голливуда. Но когда актер погрузился в бизнес и бокс, то и главные роли в кино его не интересовали.

В 38 лет он стал профессиональным боксером. Микки Рурк получил несколько серьезных травм лица, поэтому перенес ряд операций.

В основном это было для того, чтобы исправить беспорядок на моем лице после бокса, но я обратился не к тому человеку, чтобы он вернул мне лицо к нормальному виду. Мне дважды ломали нос. Я перенес пять операций на носу и одну на разбитой скуле,

– рассказывал актер.

Впоследствии Микки Рурк переживал не лучшие моменты в жизни – развод, спад карьеры, зависимости и бедность.

В 2015 году в прессе предположили, что Микки Рурк перенес несколько пластических операций – ринопластику и подтяжку кожи.