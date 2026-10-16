"Мое тело умирает": Мила Нитич рассказала о побочном эффекте уколов для похудения

Певица Мила Нитич рассказала об ухудшении самочувствия, которое она связывает с приемом препаратов "Оземпик" и "Мунджаро". Артистка похудела на 12 килограммов, однако ради восстановления здоровья решила отказаться от инъекций.

В интервью Славе Демину певица объяснила, что начала применять препараты не только из-за желания изменить фигуру. По ее словам, у нее обнаружили инсулинорезистентность и преддиабетическое состояние.

Нитич рассказала, что использовала "Мунджаро" полгода, а примерно за три месяца до интервью прекратила инъекции. Самым тяжелым она назвала последний месяц применения препарата. Вес снизился до 61 килограмма, однако удовлетворение от внешности не компенсировало плохого самочувствия.

Когда я весила 61 килограмм, я была очень худая, красивая, но не счастливая. Я просыпалась и не хотела жить, потому что тело болит, тебя ничего не радует. Последний раз это было, когда я ехала домой в машине, а в голове появилась мысль, что мое тело умирает,

– вспомнила певица.

Испугавшись своего состояния, Мила позвонила врачу. Дальше были анализы и обследования. По словам артистки, медики посоветовали ей прекратить использование препарата.

Мила Нитич / скриншот из видео

Однако даже после отказа от инъекций самочувствие не сразу улучшилось. Нитич рассказала о проблемах с пищеварением, в частности с усвоением белка.

После отмены препарата у меня были проблемы с органами, но больше всего пострадал желудочно-кишечный тракт,

– поделилась исполнительница.

Восстановление, по ее словам, длилось около трех месяцев. Теперь певица постепенно возвращается к тренировкам. Часть потерянного веса она набрала снова, но сейчас больше беспокоится о самочувствии, чем о цифре на весах.

Кстати, победительница шоу "Холостяк" Инна Белень поразила своим внешним видом после родов. Через пять месяцев после рождения дочери девушка сбросила почти треть своего веса благодаря комплексному подходу к здоровью и контролю питания.