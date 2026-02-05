В образах в стиле 2010-х: уроженка Киева Милла Йовович вышла в свет с 18-летней дочерью

Американская актриса украинского происхождения Милла Йовович появилась на красной дорожке с 18-летней дочерью Эвер Андерсон. Они посетили премьеру фильма "Дракула", которая прошла в Лос-Анджелесе 3 февраля.

Об этом сообщает журнал People. Мама и дочь показались в стильных образах.

Смотрите также Сабрина Карпентер выступила на Грэмми-2026 в шляпе от Руслана Багинского

Милла Йовович надела черные колготки и мини-юбку, светлую рубашку и объемную джинсовую куртку. Свой образ актриса дополнила серебряными туфлями на каблуках, красной сумкой через плечо и цепочкой.

Эвер Андерсон для события выбрала черно-белое полосатое платье с длинными рукавами и свободные замшевые ботинки бежевого цвета. И мама, и дочь продемонстрировали образы в стиле 2010-х годов.

Милла Йовович с дочерью на премьере фильма "Дракула" / Фото Getty Images

Напомним, что с 2009 года Йовович находится в браке с английским режиссером Полом Андерсоном. Кроме Эвер, супруги воспитывают двух сыновей: 10-летнего Дешилла Идена и 6-летнего Ошина Ларка Эллиота.

Милла и Пол познакомились во время работы над фильмом "Обитель зла", который вышел в 2002 году. Андерсон был режиссером ленты, а актриса сыграла в ней главную роль.

Милла Йовович и Украина