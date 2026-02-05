Об этом сообщает журнал People. Мама и дочь показались в стильных образах.
Милла Йовович надела черные колготки и мини-юбку, светлую рубашку и объемную джинсовую куртку. Свой образ актриса дополнила серебряными туфлями на каблуках, красной сумкой через плечо и цепочкой.
Эвер Андерсон для события выбрала черно-белое полосатое платье с длинными рукавами и свободные замшевые ботинки бежевого цвета. И мама, и дочь продемонстрировали образы в стиле 2010-х годов.
Милла Йовович с дочерью на премьере фильма "Дракула" / Фото Getty Images
Напомним, что с 2009 года Йовович находится в браке с английским режиссером Полом Андерсоном. Кроме Эвер, супруги воспитывают двух сыновей: 10-летнего Дешилла Идена и 6-летнего Ошина Ларка Эллиота.
Милла и Пол познакомились во время работы над фильмом "Обитель зла", который вышел в 2002 году. Андерсон был режиссером ленты, а актриса сыграла в ней главную роль.
Милла Йовович и Украина
Милла Йовович родилась в Киеве. Ее бабушка родом из Украины, а мать – актриса российского происхождения Галина Логинова. Отца зовут Богдан, он из Черногории.
Родители Миллы познакомились в Киеве. 5 лет Йовович прожила в Украине, а затем вместе с семьей эмигрировала в США.
После Революции Достоинства и начала российско-украинской войны актриса поддержала Украину.
Йовович высказалась и после начала полномасштабного вторжения. В феврале 2022 года она написала в инстаграме: "Я с разбитым сердцем и потрясена, пытаясь осмыслить события этой недели на моей Родине, в Украине. Мою страну и народ бомбят. Друзья и семья скрываются. Моя кровь и мои корни происходят как из России, так и из Украины. Я разрываюсь на две части, наблюдая за разворачивающимся ужасом,, разрушением страны, перемещением семей, вокруг которых вся их жизнь лежит в обугленных обломках".