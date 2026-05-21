Они особенные: украинские министры рассказали о своих первых вышиванках

День вышиванки имеет для украинцев особое значение, ведь вышитые рубашки являются не просто одеждой, а стали уже символом нашей культуры, истории и национальной памяти. Это подтверждают и украинские министры.

К нынешнему празднику, который пришелся на 21 мая, Министерство культуры Украины собрало личные истории чиновников об их первых вышиванках. Своими воспоминаниями о первых вышитых рубашках рассказал Оксен Лисовой, Татьяна Бережная, Алексей Кулеба и другие.

В семье Министра культуры Украины и Вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Татьяны Бережной вышиванки были частью важнейших моментов жизни – крестин, праздников и воскресных походов в церковь. Поэтому вышиванка всегда напоминает ей, откуда она родом, кем является и что должна беречь и передавать дальше. В своей первой вышиванке Татьяна пошла в первый класс.

Она была особенной, потому что сочетала вышитую часть на полотне и элементы, связанные крючком. В ней очень тонко переплелись две части моей семейной истории. Вязаные элементы – с Черниговщины и Полтавщины, откуда родом мама. А вышитые гуцульские мотивы – уже часть папиной линии,

– поделилась чиновница.

Татьяна Бережная / Фото с фейсбук-страницы Министерства культуры

На важные праздники все надевали вышиванки и в семье министра по делам ветеранов Украины Натальи Калмыковой, поэтому ее первая вышитая рубашка появилась еще в раннем детстве.

В нашей семье соединились разные культуры и корни, но именно вышиванка всегда оставалась символом единства, семейной памяти и украинской идентичности. Она о том, что независимо от того, где твои корни, – любовь к Украине проявляется в ежедневных ценностях, традициях и уважении к своему,

– отметила министр.

Сегодня чиновница надевает вышитую одежду – как в важные дни, так и в повседневной жизни.

Наталья Калмыкова / Фото с фейсбук-страницы Министерства культуры Украины

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой рассказал, что вышитую рубашку он носил еще в один годик. К тому же имел вышитый кептарик, который его маме подарила украинская диссидентка Оксана Мешко. Он до сих пор хранится дома у чиновника.

Его (кептарик, – 24 Канал) носили оба моих сына в том же возрасте, что и я когда-то. Очень надеюсь, что эта вещь и в дальнейшем будет передаваться в нашей семье. Для каждой нации важно иметь средства распознавания "свой" – "чужой", а этнокультура, частью которой является украинская вышитая одежда, является одним из таких средств,

– объяснил министр образования и науки Украины.

Для контекста! Кептарик (или его еще называют кептар) – это традиционная украинская верхняя одежда, проще говоря, меховая безрукавка.



Оксен Лисовой / Фото с фейсбук-страницы Министерства культуры Украины

У Министра социальной политики, семьи и единства Украины Дениса Улютина в коллекции уже с десяток вышиванок. Первую вышитую рубашку чиновнику подарили родители его жены в начале их супружеской жизни. С тех пор вышиванки для семьи стали частью повседневной жизни.

Денис Улютин / Фото с фейсбук-страницы Министерства культуры Украины

Первую вышиванку Вице-премьер-министру по восстановлению Украины – Министру развития общин и территорий Украины Алексею Кулебе на свадьбу подарила жена. Эту рубашку он носит до сих пор.

Очень ценно, что сегодня вышиванка стала по-настоящему популярной, особенно среди молодежи. Мы сохраняем, переосмысливаем культуру, осовремениваем, делаем узнаваемой в мире и близкой для нового поколения. Это важно. У нас в семье уже тоже много вышиванок, наши дети уже растут с пониманием, что эта одежда является частью их идентичности,

– отметил чиновник.

Алексей Кулеба / Фото с фейсбук-страницы Министверства культуры Украины

В то же время Министр цифровой трансформации Украины Александр Борняков свою первую вышиванку приобрел в 2013 году во время прогулки во Львове. По его словам, это была черная вышитая рубашка. Кстати, в тот же день чиновник ее одел и продолжил променад по городу Льва уже в вышиванке. До сих пор его коллекция вышитых рубашек пополнилась, однако та вышиванка остается особенной.

Александр Борняков с женой и ребенком / Фото с фейсбук-страницы Министерства культуры Украины

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сейчас имеет коллекцию из пяти вышиванок, однако первая вышитая рубашка была синего цвета и появилась у него после Революции Достоинства. Купил он ее в Киеве. "Хотя любимой теперь стала белая с золотой вышивкой, первая, синяя, все равно особенная", – отметил чиновник.

Для украинцев каждая вышиванка имеет свое исключительное значение, независимо от того, первая она или нет, более того, вышиванка является чем-то гораздо более глубоким и более значимым, чем просто одежда. Это о памяти, о связи между поколениями и о вещах, которые остаются с тобой независимо от того, где ты есть. Особенно в условиях войны осознаешь ценность,

– подчеркнул министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сначала главную вышиванку он получил от мамы, а позже – от сестры, жены и дочери.

Андрей Сибига / Фото с фейсбук-страницы Министерства культуры Украины

Какие вышиванки в этом году надела президентская чета?

Вышитую рубашку для Владимира Зеленского создал украинский дизайнер Виктор Анисимов. Она изготовлена из черного льна и вышита серыми нитками.

Его жена Елена Зеленская выбрала светлую вышиванку с синим орнаментом от украинского бренда Varenyky Fashion.