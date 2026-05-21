До цьогорічного свята, яке припало на 21 травня, Міністерство культури України зібрало особисті історії урядовців про їхні перші вишиванки. Своїми спогадами про перші вишиті сорочки поділився Оксен Лісовий, Тетяна Бережна, Олексій Кулеба та інші.

У родині Міністерки культури України та Віцепрем'єр-міністерки з питань гуманітарної політики Тетяни Бережної вишиванки були частиною найважливіших моментів життя – хрестин, свят і недільних походів до церкви. Тому вишиванка завжди нагадує їй, звідки вона родом, ким є та що має берегти й передавати далі. У своїй першій вишиванці Тетяна пішла в перший клас.

Вона була особливою, бо поєднувала вишиту частину на полотні та елементи, зв'язані гачком. У ній дуже тонко переплелися дві частини моєї родинної історії. В'язані елементи – з Чернігівщини та Полтавщини, звідки родом мама. А вишиті гуцульські мотиви – вже частина татової лінії,

– поділилася посадовиця.

Тетяна Бережна / Фото з фейсбук-сторінки Міністерства культури

На важливі свята всі вдягали вишиванки й в родині Міністерки у справах ветеранів України Наталії Калмикової, тому її перша вишита сорочка з'явилася ще в ранньому дитинстві.

У нашій родині поєдналися різні культури й коріння, але саме вишиванка завжди залишалася символом єдності, родинної пам'яті та української ідентичності. Вона про те, що незалежно від того, де твоє коріння, – любов до України проявляється у щоденних цінностях, традиціях і повазі до свого,

– зазначила міністерка.

Сьогодні високопосадовиця одягає вишитий одяг – як у важливі дні, так і в повсякденному житті.

Наталія Калмикова / Фото з фейсбук-сторінки Міністерства культури України

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий розповів, що вишиту сорочку він носив ще в один рочок. До того ж мав вишитий кептарик, який його мамі подарувала українська дисидентка Оксана Мешко. Він досі зберігається вдома в урядовця.

Його (кептарик, – 24 Канал) носили обоє моїх синів у тому ж віці, що і я колись. Дуже сподіваюся, що ця річ і надалі передаватиметься в нашій родині. Для кожної нації важливо мати засоби розпізнавання "свій" – "чужий", а етнокультура, частиною якої є український вишитий одяг, є одним із таких засобів,

– пояснив міністр освіти й науки України.

Для контексту! Кептарик (або його ще називають кептар) – це традиційний український верхній одяг, простіше кажучи, хутряна безрукавка.



Оксен Лісовий / Фото з фейсбук-сторінки Міністерства культури України

У Міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Дениса Улютіна в колекції вже з десяток вишиванок. Першу вишиту сорочку урядовцю подарували батьки його дружини на початку їхнього подружнього життя. Відтоді вишиванки для родини стали частиною повсякденного життя.

Денис Улютін / Фото з фейсбук-сторінки Міністерства культури України

Першу вишиванку Віцепрем'єр-міністру з відновлення України – Міністру розвитку громад та територій України Олексію Кулебі на весілля подарувала дружина. Цю сорочку він носить до сьогодні.

Дуже цінно, що сьогодні вишиванка стала по-справжньому популярною, особливо серед молоді. Ми зберігаємо, переосмислюємо культуру, осучаснюємо, робимо впізнаваною у світі та близькою для нового покоління. Це важливо. У нас у родині вже теж багато вишиванок, наші діти вже ростуть із розумінням, що цей одяг є частиною їхньої ідентичності,

– зазначив урядовець.

Олексій Кулеба / Фото з фейсбук-сторінки Міністверства культури України

Водночас Міністр цифрової трансформації України Олександр Борняков свою першу вишиванку придбав у 2013 році під час прогулянки у Львові. За його словами, це була чорна вишита сорочка. До речі, того ж дня урядовець її одягнув і продовжив променад містом Лева вже у вишиванці. До сьогодні його колекція вишитих сорочок поповнилася, проте та вишиванка залишається особливою.

Олександр Борняков з дружиною та дитиною / Фото з фейсбук-сторінки Міністерства культури України

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев зараз має колекцію з п'яти вишиванок, проте перша вишита сорочка була синього кольору і з’явилася в нього після Революції Гідності. Купив він її в Києві. "Хоча улюбленою тепер стала біла із золотою вишивкою, перша, синя, все одно особлива", – зазначив урядовець.

Для українців кожна вишиванка має своє виняткове значення, незалежно від того, перша вона чи ні, ба більше, вишиванка є чимось набагато глибшим та більш значущим, аніж просто одяг. Це про пам'ять, про зв'язок між поколіннями й про речі, які залишаються з тобою незалежно від того, де ти є. Особливо в умовах війни усвідомлюєш цінність,

– наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Спочатку головну вишиванку він отримав від мами, а пізніше – від сестри, дружини та доньки.

Андрій Сибіга / Фото з фейсбук-сторінки Міністерства культури України

Які вишиванки цьогоріч одягнуло президентське подружжя?

Вишиту сорочку для Володимира Зеленського створив український дизайнер Віктор Анісімов. Вона виготовлена з чорного льону та вишита сірими нитками.

Його дружина Олена Зеленська обрала світлу вишиванку із синім орнаментом від українського бренду Varenyky Fashion.