Эта перспектива отдаляется, – лидер группы The Вйо впервые высказался о мобилизации сыновей

Лидер группы The ВЙО и военнослужащий ВСУ Мирослав Кувалдин высказался относительно возможного вступления своих сыновей в армию. Известно, что ребята сейчас учатся за границей.

Артист признался, как он бы отреагировал, если бы Корней и Булат вернулись в Украину и решили мобилизоваться. Сообщает Show 24 со ссылкой на Люкс ФМ.

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Так, известно, что старший сын Кувалдина, Корней, сейчас получает степень по компьютерным технологиям в Ирландии. Тем временем его 19-летний сын, Булат, продолжает обучение в университете в Германии.

Если захотят вернуться в Украину и мобилизоваться, я буду только рад. И, думаю, с каждым днем войны эта перспектива отдаляется все дальше и дальше,

– отметил артист.

Что известно о службе Мирослава Кувалдина в ВСУ

Сам Мирослав, несмотря на "белый билет" в прошлом, стал в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения.

Я в армию никогда не хотел попасть. Когда я должен был служить, это еще была почти советская армия, у меня был белый билет. Я был уволен и никогда себя в армии не представлял, но Бог такой ироничный, что может максимально тебя удивить,

– рассказывал артист ранее.

Музыкант присоединился к защите Украины сначала в составе 69-го отдельного батальона сухопутной обороны. Впоследствии он воевал на Донбассе в составе 93-й бригады, а позже присоединился к "Культурному десанту".

Сейчас Мирослав Кувалдин занимает должность младшего сержанта в 59-й отдельной мотопехотной бригаде, где занимается морально-психологическим обеспечением военнослужащих – проводит концерты для воинов на линии фронта вместе с коллегами-музыкантами.