Лидер группы The ВЙО и военнослужащий Мирослав Кувалдин высказался о возвращении своих сыновей, Корнея и Булата, в Украину. Старший учится в Ирландии, а младший с женой певца Лилией находится в Германии.

Кувалдин предположил, что сыновья могут не вернуться в Украину. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на интервью певца ISLND TV.

Я понимаю, чем дольше эта война продолжается и чем дольше они там находятся, тем больше они там адаптируются. Но я хотел бы, чтобы им было что делать в Украине. У них как раз, в принципе, сейчас время, чтобы получить обучение и дальше возвращаться, если будет куда возвращаться, и жить здесь,

– отметил Мирослав Кувалдин.

Лидер группы The ВЙО признался, что хотел бы, чтобы сыновья были рядом, но допускает, что они не захотят возвращаться в Украину. По мнению певца, определенный процент украинцев таки останется за рубежом.

Чем дольше они там находятся, тем больше вариантов, что они там останутся. Они себя там находят в этот момент. Хотя Украина – очень крутая страна. У меня просто один ребенок очень спокойный, он такого движа не очень любит. А если ты реально любишь драйв, то Украина – идеальная страна,

– поделился он.

Кувалдин добавил, что спокойный – его старший сын Корней.

