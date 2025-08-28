Лідер гурту The ВЙО і військовослужбовець Мирослав Кувалдін висловився про повернення своїх синів, Корнія і Булата, в Україну. Старший навчається в Ірландії, а молодший з дружиною співака Лілією перебуває у Німеччині.

Кувалдін припустив, що сини можуть не повернутися в Україну. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на інтерв'ю співака ISLND TV.

Я розумію, чимдовше ця війна триває і чимдовше вони там перебувають, тим більше вони там адаптовуються. Але я хотів би, щоб їм було що робити в Україні. У них якраз, в принципі, зараз час, щоб отримати навчання і далі повертатись, якщо буде куди повертатись, і жити тут,

– зазначив Мирослав Кувалдін.

Лідер гурту The ВЙО зізнався, що хотів би, щоб сини були поряд, але допускає, що вони не захочуть повертатися в Україну. На думку співака, певний відсоток українців таки залишиться за кордоном.

Чи довше вони там знаходяться, тим більше варіантів, що вони там залишаться. Вони себе там знаходять у цей момент. Хоча Україна – дуже крута країна. У мене просто одна дитина дуже спокійна, вона такого двіжу не дуже любить. А якщо ти реально любиш драйв, то Україна – ідеальна країна,

– поділився він.

Кувалдін додав, що спокійний – його старший син Корній.

