Опера "Мойсей" получила благословение Папы Римского: лучшие произведения Мирослава Скорика

Мирослав Скорик – один из самых выдающихся украинских композиторов, известный далеко за рубежом. Его жизнь оборвалась в 2020 году, но если бы он дожил до наших дней, то сегодня отмечал бы свой 88-й день рождения.

Но, к сожалению, жизнь часто бывает несправедливой, и лучшие представители украинской нации уходят к Богу. Мирослав Скорик был не только композитором, у него было еще много званий – Герой Украины, народный артист Украины, академик Академии искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Т.Г. Шевченко. И чтобы память о творческом наследии выдающихся деятелей жила вечно, 24 Канал вспоминает об их достижениях в особые даты.

Произведения Мирослава Скорика

"Мелодія"

Эта песня была специально написана для фильма "Высокий перевал", а затем звучала в разных уголках мира. Интересно, что "Мелодію" часто называют неофициальным духовным гимном Украины, ведь ее можно услышать в исполнении оркестра в государственные дни памяти.

Мирослав Скорик – "Мелодія": смотрите видео онлайн

"Мойсей"

Опера написана по одноименной поэме Ивана Франко. Премьера состоялась в 2001 году во Львовской опере, а профинансировал и поддержал постановку Папа Иоанн Павел II, который присутствовал на премьере. Опера получила отдельное благословение от Его Святейшества.

Это произведение также звучало на оперных сценах Киева, Варшавы и Нью-Йорка.

Мирослав Скорик – "Мойсей": слушайте оперу онлайн

"Карпатський концерт"

Композитор написал произведение в 1972 году. Именно оно принесло Скорику мировое признание, ведь ему удалось соединить современные музыкальные приемы с гуцульским фольклором.

Мирослав Скорик – "Карпатський концерт" для оркестра: смотрите видео онлайн

"Гуцульський триптих"

Это произведение композитор создал в возрасте 26 лет для фильма Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Сам Скорик вспоминал, что режиссер лично приезжал во Львов, чтобы найти композитора для своего фильма.

Мирослав Скорик – "Гуцульський триптих": слушайте сюиту онлайн

"Не топчіть конвалій"

Произведение было написано в 1963 году. Оно стало первым украинским твистом.

Мирослав Скорик – "Не топчіть конвалій": слушайте онлайн

"Намалюй мені ніч"

Пожалуй, было бы грехом не упомянуть и этот эстрадный хит. В 1962 году Николай Петренко написал стихи, а Мирослав Скорик – музыку. Но особую роль в популярности песни сыграла певица София Ротару, которая исполнила ее в мюзикле "Червона рута". Сегодня ее исполняют многие молодые артисты.

Мирослав Скорик – "Намалюй мені ніч": слушайте онлайн

В творческом наследии композитора есть фортепианные композиции, вокальные произведения, а также он стал автором музыки к драматическим спектаклям и более чем 40 фильмам.

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