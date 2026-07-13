Та, на жаль, життя часто буває несправедливим, і цвіт української нації стає ближчим до Бога. Мирослав Скорик був не тільки композитором, у нього було ще багато визнань – Герой України, народний артист України, академік Академії мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Т.Г.Шевченка. І щоб пам'ять про творчу спадщину видатних діячів жила вічно, 24 Канал згадує про їхні досягнення в особливі дати.

Твори Мирослава Скорика

"Мелодія"

Ця пісня спеціально була написана для фільму "Високий перевал", а потім вона звучала у різних куточках світу. Цікаво, що "Мелодію" часто називають неофіційним духовним гімном України, адже її можна почути у виконанні оркестру в державні дні пам’яті.

Мирослав Скорик – "Мелодія": дивіться відео онлайн

"Мойсей"

Опера написана за однойменною поемою Івана Франка. Вперше прем'єра відбулась у 2001 році у Львівській опері, а профінансував і підтримав постанову Папа Іван Павло II, який був присутній на прем'єрі. Опера отримала окреме благословення від Його Святості.

Цей твір також лунав на оперних сценах Києва, Варшави та Нью-Йорка.

Мирослав Скорик – "Мойсей": слухайте оперу онлайн

"Карпатський концерт"

Композитор написав твір у 1972 році. Саме він приніс Скорику світове визнання, адже він зумів поєднати сучасні музичні техніки з гуцульським фольклором.

Мирослав Скорик – "Карпатський концерт" для оркестру: дивіться відео онлайн

"Гуцульський триптих"

Цей твір композитор створив у віці 26 років для фільму Сергія Параджанова "Тіні забутих предків". Сам Скорик згадував, що режисер сам приїжджав до Львова, щоб знайти композитора для свого фільму.

Мирослав Скорик – "Гуцульський триптих": слухайте сюїту онлайн

"Не топчіть конвалій"

Твір було написало у 1963 році. Він став першим українським твістом.

Мирослав Скорик – "Не топчіть конвалій": слухайте онлайн

"Намалюй мені ніч"

Мабуть, було б гріхом не згадати і цей естрадний хіт. У 1962 році Микола Петренко написав поезію, а Мирослав Скорик написав музику. Та особливу роль у популярності пісні відіграла співачка Софія Ротару, яка заспівала її у мюзиклі "Червона рута". Сьогодні її виконують багато молодих артистів.

Мирослав Скорик – "Намалюй мені ніч": слухайте онлайн

У його спадщині композитора є фортепіанні композиції, вокальні твори, а також він став автором музики до драматичних спектаклів та понад 40 фільмів.

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